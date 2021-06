Mikulec vytkol opozícii výmysly v súvislosti so správou o ovplyvňovaní svedkov

Každý si musí uvedomiť dôsledky porušenia ochrany utajovanej skutočnosti, uviedol minister vnútra.

2. jún 2021 o 15:03 TASR

BRATISLAVA. Každý by si mal byť vedomý dôsledkov v prípade porušenia zákona o ochrane utajovanej skutočnosti.

V súvislosti s únikom informácií, ktoré majú súvisieť s prerokovanou správou od SIS o možnom manipulovaní vyšetrovania závažných káuz, to v stredu po rokovaní vlády uviedol minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO).

Nechcel špekulovať o vierohodnosti a autenticite písomnosti šíriacej sa na internete.

Upozornil, že on samotnú správu, ktorú predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) predložil poslancom, nevidel.

V prípade vyjadrení, ktoré k správe a informáciám vo virtuálnom prostredí uvádza opozícia, si Mikulec myslí, že „opoziční poslanci predovšetkým rozprávajú vlastné príbehy“.

Možné ovplyvňovanie svedkov a účelovú koordináciu výpovedí kajúcnikov vyšetruje policajná inšpekcia. „Pokiaľ by sa potvrdili podozrenia a ovplyvňovanie vyšetrovaní, samozrejme, nebolo by to dobré, išlo by o vážne pochybenie,“ povedal minister.

O stretnutí najvyšších predstaviteľov štátu v SIS, ktoré bolo 17. mája, rokovali minulý týždeň poslanci na neverejnej mimoriadnej schôdzi. Inicioval ju Smer-SD.

V pléne NR SR mal vtedy predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) predniesť správu SIS, ktorá má potvrdzovať existenciu pracovnej skupiny ovplyvňujúcej konania v trestných veciach.

Následne mal obsah tejto správy kolovať na verejnosti. Informáciami vyplývajúcimi zo správy SIS sa už zaoberá Úrad inšpekčnej služby.