Ranný brífing: Matovič už aj fiasko považuje za obrovský úspech

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

2. jún 2021 o 23:39 Michal Deliman

Koalícia je opäť bližšie k tomu, aby dovládla predčasne. Rozkol Za ľudí donúti zvyšok koalície vybrať si medzi Remišovou a Kolíkovou. Matovič hovorí pri Sputniku o úspechu, Gyimesi o veľkom fiasku. O ruskú vakcínu je mizivý záujem.

Prečo poslanci dokola riešia zákaz interrupcií, ktorý podľa odborníkov ich počet aj tak nezníži? A prečo napríklad práva žien pri pôrode na Slovensku nikto nerieši? Odpovede nájdete v dnešnom vydaní podcastu Dobré ráno.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Rozpad Za ľudí môže urýchliť aj koniec koalície

O ruskú vakcínu je mizivý záujem, Matovič hovorí o úspechu

Drevo je nový bitcoin. Malé slovenské píly ničí cenová vojna

Zavraždil sudcu, umučil chlapca. Zabijak Cosa Nostry je na slobode

Bero: Som extrémne sklamaný, futbal nechcem ani vidieť

Materská ich neprekvapila, chcú ísť zas. Muži hovoria o svojej skúsenosti

Rozpad Za ľudí môže urýchliť aj koniec koalície

Veronika Remišová a Mária Kolíková. (zdroj: SME/Marko Erd)

Rozkol v najmenšej vládnej strane Za ľudí ešte zvyšuje pravdepodobnosť predčasného konca celej vládnej koalície. Predsedníčka Veronika Remišová a podpredsedníčka Mária Kolíková totiž do vnútrostraníckeho sporu o post lídra ťahajú aj ostatné vládne strany.

Kolíkovej skupina po novom žiada vlastné miesto v koaličnej rade. V jej užšom formáte sa však stretávajú iba predsedovia strán vládnej koalície. Ak by Kolíkovej krídlo získalo miesto aj v užšom formáte koaličnej rady, stalo by sa tak akoby ďalšou koaličnou stranou.

OĽaNO, SaS a Sme rodina by sa potom museli pri každom koaličnom spore dohodnúť zvlášť s Remišovou, za ktorou teraz stoja len traja poslanci Za ľudí, a zvlášť s Kolíkovou, ktorú podporuje prinajmenšom päť poslancov.

Ktorékoľvek krídlo strany Za ľudí však ostatné koaličné strany podporia, vládnej koalícii vždy hrozí strata ústavnej väčšiny v parlamente.

Za ľudí je už ako OĽaNO: O situácii v strane sa denník SME rozprával s bývalým generálnym manažérom Za ľudí Romanom Krpelanom.

O situácii v strane sa denník SME rozprával s bývalým generálnym manažérom Za ľudí Romanom Krpelanom. Remišová odstavila Lehotského: Tomáš Lehotský už zrejme nebude podpredsedom parlamentu. Jeho nomináciu na tento post stiahla vicepremiérka a šéfka strany Za ľudí Veronika Remišová.

Tomáš Lehotský už zrejme nebude podpredsedom parlamentu. Jeho nomináciu na tento post stiahla vicepremiérka a šéfka strany Za ľudí Veronika Remišová. Hegerova reakcia: Situácia v strane Za ľudí neohrozí vládnu koalíciu, povedal predseda vlády Eduard Heger. „Mal som diskusiu s pani Remišovou aj pani Kolíkovou a obe garantovali, že budú súčasťou koalície,“ pokračoval premiér s tým, že koalícia je vnútorne pevná.

Situácia v strane Za ľudí neohrozí vládnu koalíciu, povedal predseda vlády Eduard Heger. „Mal som diskusiu s pani Remišovou aj pani Kolíkovou a obe garantovali, že budú súčasťou koalície,“ pokračoval premiér s tým, že koalícia je vnútorne pevná. Rozštiepenci bez príčiny: Čoraz zjavnejšie je, že Remišová nosí v sebe akýsi defekt, ktorý sa manifestuje v osobnom kontakte, píše Peter Schutz.

Čoraz zjavnejšie je, že Remišová nosí v sebe akýsi defekt, ktorý sa manifestuje v osobnom kontakte, píše Peter Schutz. Agónia vlády: Politická reprezentácia, ktorá sa mala rýchlo učiť vládnuť, utlačiť egá a zvládať malicherné stranícke boje, stojí na okraji svojej vlastnej priepasti, do ktorej vťahuje aj nádej na zásadnú dlhodobú zmenu politickej kultúry, píše šéfredaktorka Beata Balogová.

O ruskú vakcínu je mizivý záujem, Matovič hovorí o úspechu

Minister financií Igor Matovič. (zdroj: TASR)

Na Slovensku pribudlo 124 nakazených koronavírusom. Laboratóriá vykonali celkovo 5 256 PCR testov. Počet hospitalizovaných pacientov sa znížil o 28 na 412. Potvrdili aj ďalších 13 obetí ochorenia. Prvú dávku vakcíny dostalo 15 916 ľudí.

Mala to byť vakcína, ktorou sa zaočkuje milión ľudí. Tak prezentoval Sputnik V vtedajší premiér Igor Matovič, keď koncom februára tajne kúpil dva milióny dávok tejto ruskej neregistrovanej látky.

Za prvý deň, odkedy sa možno prihlásiť na očkovanie Sputnikom V, to však urobilo len 2604 ľudí. Ukazujú to údaje z Národného centra zdravotníckych informácií.

Matovič teraz tvrdí, že takmer tritisíc prihlásených za jeden deň je úspech. Upozorňuje, že títo ľudia prejavili o Sputnik V záujem napriek antikampani. On sám sa ruskou vakcínou zaočkovať nedá, hoci pôvodne tvrdil, že to urobí.

Matovičov stranícky kolega György Gyimesi, ktorý sa sám na očkovanie Sputnikom V prihlásil, považuje necelých tritisíc prihlásených za veľké fiasko.

Slovensko má momentálne dvestotisíc dávok Sputnika V, stotisíc vakcín určených na prvú dávku však exspiruje už v júli.

Nech už Sputnik zhorí v atmosfére: Ako zásadný prínos akcie Sputnik nám Matovič prezentoval, že mnoho státisícov až milión Slovákov sa nedá zaočkovať ničím iným. Najvýpovednejšie je, že o zaštepení Sputnikom a ničím iným nedokázal presvedčiť ani sám seba, píše Peter Tkačenko.

Ako zásadný prínos akcie Sputnik nám Matovič prezentoval, že mnoho státisícov až milión Slovákov sa nedá zaočkovať ničím iným. Najvýpovednejšie je, že o zaštepení Sputnikom a ničím iným nedokázal presvedčiť ani sám seba, píše Peter Tkačenko. Prvé dva zelené okresy: Od pondelka nebude ani jeden okres v čiernej či bordovej fáze. Červené budú tri okresy, v ružovej fáze ich bude 6. V oranžovej fáze bude 29 okresov a v žltej fáze 39. V zelenej farbe budú dva okresy.

V skratke ďalšie správy zo Slovenska:

Podozrivé koronadotácie: V prípade bratislavských mestských poslancov Rastislava Tešoviča, Sone Svoreňovej a Tomáša Korčeka, ktorých spája kauza podozrivých koronadotácií, bolo podané na Generálnu prokuratúru trestné oznámenie pre podozrenie z trestného činu subvenčného podvodu.

V prípade bratislavských mestských poslancov Rastislava Tešoviča, Sone Svoreňovej a Tomáša Korčeka, ktorých spája kauza podozrivých koronadotácií, bolo podané na Generálnu prokuratúru trestné oznámenie pre podozrenie z trestného činu subvenčného podvodu. Chybná súťaž Pellegriniho vlády: Úrad vlády zaplatil začiatkom júna pokutu za chybnú súťaž vlády expremiéra Petra Pellegriniho. Pokuta za chybnú súťaž dosiahla sumu 13-tisíc eur a podľa Úradu vlády sa môže navyšovať.

Úrad vlády zaplatil začiatkom júna pokutu za chybnú súťaž vlády expremiéra Petra Pellegriniho. Pokuta za chybnú súťaž dosiahla sumu 13-tisíc eur a podľa Úradu vlády sa môže navyšovať. Dva nové Black Hawky: Ministerstvo obrany využije 50 miliónov dolárov od USA na nákup dvoch nových vrtuľníkov UH-60 M Black Hawk s výbavou pre sily pre špeciálne operácie.

Drevo je nový bitcoin. Malé slovenské píly ničí cenová vojna

Príprava dreva v lese. (zdroj: Martin Pavelek)

„Predstavte si, že za vami príde dôchodca z dediny, ktorý si chce kúpiť niekoľko drevených hranolov. A vy mu musíte povedať, že mu ich predáte za tristo eur (za kubický meter, pozn. red.). Tá cena je extrémne vysoká, ale dnes je novou realitou,“ hovorí obchodný riaditeľ spoločnosti Strojbal neďaleko Žarnovice Pavel Škoda.

Ceny dreva sa podľa neho utrhli z reťaze. Jeho skúsenosť nie je výnimočná. Je opisom reality, v ktorej je drevo novým bitcoinom. Ľudia z drevospracujúceho priemyslu, s ktorými sa INDEX zhováral, tvrdia, že trh s drevom sa doslova „zbláznil“.

Problém sa týka najmä mäkkého dreva z ihličnanov, ako sú smrek, jedľa a borovica. Na trhu je ho nedostatok. A jeho ceny sa v závislosti od spracovania zvýšili medziročne o 20 až 60 percent. Dôvodov je hneď niekoľko.

V skratke ďalšie správy z ekonomiky:

Na dôchodku s hypotékou: Slovensko nezažíva len bezprecedentný nárast cien nehnuteľností. Stúpa aj počet domácností, ktoré si predlžujú splácanie hypotéky až do veku, keď dlžníci budú už na dôchodku.

Slovensko nezažíva len bezprecedentný nárast cien nehnuteľností. Stúpa aj počet domácností, ktoré si predlžujú splácanie hypotéky až do veku, keď dlžníci budú už na dôchodku. Príspevky pre opatrovateľov: Opatrovateľom v produktívnom veku a opatrovateľom, ktorí dostávajú dôchodkovú dávku, sa má od začiatku júla tohto roka zvýšiť príspevok na opatrovanie.

Opatrovateľom v produktívnom veku a opatrovateľom, ktorí dostávajú dôchodkovú dávku, sa má od začiatku júla tohto roka zvýšiť príspevok na opatrovanie. Koniec uránu v Nemecku: Výroba uránu v Nemecku sa skončila. Areál spolkovej spoločnosti Wismut GmbH v Königsteine, ktorú vlastní tamojšia vláda, opustila posledná várka. Po 75 rokoch sa tak končí dôležitá časť nemeckej histórie.

Zavraždil sudcu, umučil chlapca. Zabijak Cosa Nostry je na slobode

Giovanni Brusca na archívnej fotografii. (zdroj: PROFIMEDIA)

Guiseppe di Matteo mal jedenásť rokov, keď ho na jeseň roku 1993 uniesla sicílska mafia Cosa Nostra na príkaz jej hlavného zabijaka Giovanniho Bruscu. Išlo o pomstu chlapcovmu otcovi, ktorý sa rozhodol svedčiť proti organizovanému zločinu.

Držali ho viac ako dva roky, pričom chlapca opakovane mučili. Nakoniec ho udusili a jeho telo rozpustili v kyseline, aby ho rodina nemohla ani pochovať. „Po tvári mu stekali slzy,“ spomínal neskôr Brusca na chlapcovo umieranie.

Zabijak sa neskôr priznal k 150 vraždám, no práve umučenie a smrť nevinného chlapca je asi tou najbrutálnejšou z nich. A to mafián zabil aj legendárneho vyšetrovacieho sudcu Giovanniho Falconeho, ktorý svoj profesionálny život zasvätil boju so sicílskou mafiou.

Brusca sa tento týždeň po 25 rokoch dostal na slobodu. Teraz ho čaká päť rokov podmienky a zvyšok života prežitý v strachu.

V skratke ďalšie správy zo sveta:

Zeman je neschopný vykonávať úrad: Český prezident Miloš Zeman podľa výboru Senátu pre zahraničné veci, obranu a bezpečnosť nie je schopný vykonávať svoje povinnosti. Predseda výboru Pavel Fischer chce navrhnúť Zemanovo odvolanie.

Český prezident Miloš Zeman podľa výboru Senátu pre zahraničné veci, obranu a bezpečnosť nie je schopný vykonávať svoje povinnosti. Predseda výboru Pavel Fischer chce navrhnúť Zemanovo odvolanie. Odškodné za Vrbětice: Česko bude od Ruskej federácie žiadať odškodné za Vrbětice. Moskva však Prahe najnovšie odkázala, že má byť Rusku vďačná a že je to práve Česko, ktoré je dlžníkom.

Česko bude od Ruskej federácie žiadať odškodné za Vrbětice. Moskva však Prahe najnovšie odkázala, že má byť Rusku vďačná a že je to práve Česko, ktoré je dlžníkom. Chorváti uľahčili vstup: Do Chorvátska môžu turisti z krajín Európskej únie a schengenského priestoru pricestovať bez následnej povinnosti podstúpiť karanténu či preukázať sa negatívnym testom už 22 dní po zaočkovaní prvou dávkou vakcíny proti koronavírusu.

Zo zahraničných webov:

Som extrémne sklamaný, futbal nechcem ani vidieť

Matúš Bero. (zdroj: TASR)

Patril medzi hráčov, ktorí prišli z klubu do reprezentácie psychicky výborne pripravení. Matúš Bero dostával najlepšie hodnotenia spomedzi Slovákov hrajúcich v zahraničných súťažiach.

Skvelú formu si chcel preniesť a dokázať aj na EURO 2020. Tréner Štefan Tarkovič ho však nevybral medzi 26 hráčov, ktorí pôjdu na šampionát.

"Veľmi ma to mrzí, nebudem klamať. Som extrémne sklamaný," prezradil svoje pocity Matúš Bero, keď opúšťal reprezentačný zraz v rakúskom Windischgarstene.

Sám rátal s tým, že Slovensku pomôže na európskom šampionáte. Mnohí odborníci s ním pred záverečnou nomináciou v tíme počítali. Mýlili sa.

Nominácia na EURO 2020: Tréner Štefan Tarkovič zverejnil konečnú 26-člennú nomináciu Slovenska na záverečný turnaj futbalového EURO 2020. O finálnom menoslove sa rozhodol po prípravnom zápase s Bulharskom.

Tréner Štefan Tarkovič zverejnil konečnú 26-člennú nomináciu Slovenska na záverečný turnaj futbalového EURO 2020. O finálnom menoslove sa rozhodol po prípravnom zápase s Bulharskom. Nominácia podľa Škrtela: Bývalý kapitán slovenskej futbalovej reprezentácie Martin Škrtel po vzore viacerých zahraničných futbalistov a expertov prezradil svoju vlastnú nomináciu na európsky šampionát.

V skratke ďalšie správy zo športu:

Štatistiky pred štvrťfinále: Slovenský hokejový útočník Peter Cehlárik je najproduktívnejším hráčom MS v Rige po zápasoch v základných skupinách. Slovensko má zároveň druhý najvyšší počet trestných minút na turnaji ako tím.

Slovenský hokejový útočník Peter Cehlárik je najproduktívnejším hráčom MS v Rige po zápasoch v základných skupinách. Slovensko má zároveň druhý najvyšší počet trestných minút na turnaji ako tím. Ramsayho kľúčový hráč je späť: Marek Hrivík bol v doterajšom priebehu turnaja kľúčovým hráčom reprezentácie. Nie je však zdravotne úplne v poriadku, proti Američanom ale v zostave chýbať nebude.

Marek Hrivík bol v doterajšom priebehu turnaja kľúčovým hráčom reprezentácie. Nie je však zdravotne úplne v poriadku, proti Američanom ale v zostave chýbať nebude. Čo si Slováci oblečú do Tokia: Slovenskí športovci sa na olympijských hrách v Tokiu (23. júla - 8. augusta) predstavia v oblečení, ktoré zdobí motív vychádzajúceho slnka i priamy odkaz na OH 1964.

Materská mužov neprekvapila, chcú ísť zas

Ilustračné foto. (zdroj: Pexels.com / Tatiana Syrikova)

Všetci mu hovorili, že to nebude dovolenka, ale on tvrdí, že bola. Oddýchol si od stresujúcej práce a zjednodušil sa mu život. Ľuboš Juríček nastúpil s dcérou na materskú v októbri 2019, keď mala dva a pol roka.

"Jeden kolega bol na materskej už skôr a ukázal cestu, že to ide. V mojej práci to bolo v tom čase ťažké a manželka sa už chcela vrátiť do zamestnania. Povedali sme si, že aj pre dcéru to bude zmena, aspoň nebude taká naviazaná na ňu a lepšie zvládne prechod do škôlky," hovorí Juríček o tom, čo ho presvedčilo vyskúšať si starostlivosť o dieťa naplno.

Počty mužov, ktorí sa rozhodli prerušiť pracovnú kariéru a ostať doma s dieťaťom, na Slovensku v uplynulej dekáde výrazne narástli. Inštitút finančnej politiky tvrdí, že na materskú odchádza každý štvrtý otec.

V skratke ďalšie správy o rodine:

Prístup Mimamoru: Tendenciu okamžite zasiahnuť a napraviť nevhodné správanie detí má väčšina pedagógov. Japonskí učitelia však na to idú inak. Pri fyzickom súboji detí v materských školách sa im osvedčila opačná stratégia.

Tendenciu okamžite zasiahnuť a napraviť nevhodné správanie detí má väčšina pedagógov. Japonskí učitelia však na to idú inak. Pri fyzickom súboji detí v materských školách sa im osvedčila opačná stratégia. Páchať násilie nemohli bez pomoci: Prípadov, keď muži v mocenských pozíciách sexuálne obťažovali či zneužívali ženy a dievčatá, je množstvo. Sú také závažné či rozsiahle, že je len ťažko predstaviť si, ako by ich aktéri fungovali samostatne a bez toho, aby malo okolie čo i len náznak podozrenia.

Prípadov, keď muži v mocenských pozíciách sexuálne obťažovali či zneužívali ženy a dievčatá, je množstvo. Sú také závažné či rozsiahle, že je len ťažko predstaviť si, ako by ich aktéri fungovali samostatne a bez toho, aby malo okolie čo i len náznak podozrenia. Papier vs. tablet: V čom sa čítanie a učenie líši, ak sa deje prostredníctvom elektronických zariadení a tlačených kníh? formát, cez ktorý deti čítajú, môže meniť aj kvalitu absorbovania informácie.

Rozhovory ZKH: Mária Kolíková. (zdroj: SME/Marko Erd)

Chce byť novou predsedníčkou? Je skupina okolo nej na odchode? A existuje šanca, že by tento rozkol v strane nedopadol odchodom buď nej alebo Veroniky Remišovej? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s ministerkou spravodlivosti a podpredsedníčkou strany Za ľudí Máriou Kolíkovou.

Je pravda len jedna? O pravde a lži sme sa rozprávali s novinárom Vladimírom Šnídlom.

Bojovala za klímu, keď Gréta ešte nebola na svete. O klíme sme sa rozprávali s prvou riaditeľkou odboru ochrany ovzdušia Annou Violovou.

Ukázali, ako by sa kyslík mohol podávať cez konečník.

Teleport je fenomén Star Treku. Čo naň hovorí veda?

Karikatúra - 3.6.2021. (zdroj: Sliacky)

Paella. (zdroj: Fotolia)

Kuracie, cviklové, zeleninové, špenátové. Vybrali sme pre vás trinásť receptov na rizoto.

Začnite deň s krížovkou denníka SME, alebo si precvičte mozog s dnešným sudoku.

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť zajtra.

