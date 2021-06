Grendel: Ak je uniknutá správa SIS pravá, zlyhal niekto v parlamente

Podpredseda výboruna margo správy SIS povedal, že prípadné podozrenia treba preveriť.

2. jún 2021 o 16:47 TASR

BRATISLAVA. Každá osoba, ktorá videla v budove parlamentu správu Slovenskej informačnej služby (SIS), sa musela podpísať. Oboznamovanie s utajovanými skutočnosťami musí byť zadokumentované.

Vyhlásil to predseda parlamentného výboru na kontrolu činnosti SIS Marián Saloň (Smer-SD), ktorý sám do správy nahliadol.

Saloň dodal, že údajným únikom správy SIS na verejnosť sa už zaoberá Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave.

Podpredseda výboru Gábor Grendel (OĽANO) na margo správy SIS povedal, že prípadné podozrenia treba preveriť. Grendel však nemá informáciu o tom, že by sa niečo tutlalo alebo nevyšetrovalo.

Kto správu čítal, musel sa podpísať

Na výbore riešili poslanci stretnutie špičiek štátu v budove SIS, ako aj následné zverejnenie údajnej správy SIS. Poslanci si správu vypočuli minulý týždeň na mimoriadnej schôdzi. Následne mohli do nej nahliadnuť v určenej miestnosti.

Urobil tak aj Saloň s tým, že prítomná bola aj osoba, ktorá mala na neho dozerať.

"Pri písomnosti utajovaného charakteru existuje protokol o tom, kto kedy sa s tou písomnosťou oboznámil a musel sa automaticky podpísať," povedal novinárom s tým, že zachytil informáciu o tom, že správu malo vidieť osem poslancov. Nevie, kto okrem neho správu videl.

Grendel podľa svojich slov do správy nenahliadol. Ak je správa SIS, ktorú mohli vidieť poslanci, identická s tou, ktorá koluje po internete, musel podľa Grendela zlyhať niekto v budove parlamentu.

Nechcel špekulovať, kto mohol správu odfotiť a zverejniť, mohlo ísť podľa neho o poslancov i zamestnancov. "To, či ide o autentický dokument, majú preveriť príslušné orgány," povedal.

Stíhanie za ohrozenie utajovanej skutočnosti

Ak sa to potvrdí, mali by podľa neho orgány začať stíhanie za ohrozenie utajovanej skutočnosti. Nemyslí si, že je správny postup odtajniť niečo, čo uniklo na verejnosť.

"Potom by sa tu mohli hrať každý deň rôzne hry o zverejňovaní utajovaných skutočností," doplnil.

V súvislosti so samotnou správou SIS Grendel povedal, že ak existujú podozrenia, že orgány činné v trestnom konaní nepostupujú v súlade so zákonom, treba to preveriť.

"A ja dnes nemám takú informáciu, že by sa niečo v tomto štáte tutlalo alebo nevyšetrovalo, v tomto som úplne pokojný," dodal.

Podstatné pre neho je, aby obsah správy preverili orgány. "Ak má SIS podozrenie, že iné štátne orgány nepostupujú v súlade so zákonom, majú presne stanovené postupy, čo majú urobiť," povedal.

Saloň hovorí, že stretnutie v sídle SIS bolo neštandardné, vzhľadom na zoznam účastníkov sa podľa neho rozprávali o vážnych podozreniach z trestných činov.

Upozornil, že tam bol aj riaditeľ Úradu inšpekčnej služby, ktorého úlohou má byť riešenie trestnej činnosti policajtov.

Riaditeľa SIS Michala Aláča sa pýtali na možnosť odtajnenia správy, ten im povedal, že vzhľadom na trestnoprávne konanie nebude odtajnená.

Saloň tiež uviedol, že ak by premiér Eduard Heger (OĽANO) na stretnutie zavolal aj jeho alebo napríklad šéfa brannobezpečnostného výboru, pochybnosti o schôdzke by sa vyvrátili.