Herák či Chachaland, podozrení zo zneužívania v táboroch pribúda, pravidlá chýbajú

Animátorov štát nekontroluje.

4. jún 2021 o 21:05 Roman Cuprik

BRATISLAVA. Zneužívanie detí, nevyzretí vedúci či šikanovanie. Napriek tomu, že sa na Slovensku už niekoľko rokov diskutuje o problémoch v detských táboroch, slovenské úrady sa len minimálne zaujímajú o to, kto na deti dohliada. Rovnako by to malo fungovať aj túto sezónu, pretože tábory sa po ustúpení druhej vlny covidu znovu otvárajú.

Jedným z najznámejších prípadov je detský tábor Chachaland, ktorého šéf Roman Paulíny je v súčasnosti obžalovaný za zneužitie vtedy len 13-ročnej Kataríny Danovej.

Posledné dni sa nitrianska kriminálka venuje aj poslancovi Jánovi Herákovi (OĽaNO), ktorý je obvinený zo zneužitia 14-ročného dievčaťa v tábore.

Pomocou portálu Otvorené súdy je možné nájsť aj ďalšie rozhodnutia súdov v podobných prípadoch. Napríklad aj prípad, keď sa dve deti navzájom rukami uspokojovali, pretože "už bolo pol siedmej večer a nebol žiadny iný program".

Podľa Márie Mravcovej z Cestovnej kancelárie pre deti CEVARM je základným problémom, že úrady verejného zdravotníctva na tábory pozerajú ako na zotavovacie pobyty. V skutočnosti však tábory spĺňajú definíciu turistického zájazdu podľa zákona o cestovnom ruchu, ktoré sú aj prísnejšie kontrolované.

Zjednodušene to znamená, že úradníci využívajú postupy ešte z čias socializmu. Detské tábory sa vtedy organizovali na chatách, ktoré väčšinu roka nikto neobýval, a tak v nich kontrolovali najmä prístup k pitnej vode, hygienu a podobne.