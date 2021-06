Pokračuje proces s Ághom v kauze zmeniek, na súde je aj Kočner

Pojednávanie sa začalo minulý rok v novembri.

3. jún 2021 o 10:24 (aktualizované 3. jún 2021 o 11:00) TASR

BRATISLAVA. Pred senátom Špecializovaného trestného súdu v Pezinku pokračuje vo štvrtok hlavné pojednávanie so Štefanom Ághom v kauze dvoch televíznych zmeniek TV Markíza.

Obžalovaný sa na proces dostavil a na úvod vyhlásil, že bude vypovedať.

Zastupuje ho nový obhajca, a to Štefan Neszméry, ktorý nahradil jeho doterajšieho advokáta Mareka Paru. Na pojednávaní je prítomný aj prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Ján Šanta a zástupca poškodenej TV Markíza Tomáš Kamenec.

Pojednávanie so Štefanom Ághom sa začalo minulý rok v závere novembra. Obžalovaný vinu popiera a vyhlasuje, že žiadne zmenky nesfalšoval a ním podpísané zmenky sú pravé.

Obžalobu podal prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Ján Šanta v júni minulého roka.

Štefan Ágh v minulosti figuroval v kauze, v ktorej 12. januára tohto roku NS SR právoplatne odsúdil Ruska a Kočnera na 19-ročné tresty odňatia slobody, ako obvinený. Štefana Ágha, označovaného v kauze Gamatex za pravú ruku Kočnera, vylúčili na samostatné konanie.

Počas procesu s odsúdenou dvojicou vypovedal ako svedok v júli 2019.

Kočner začal kauzou Gamatex

Krátko pred pojednávaním do budovy ŠTS eskortovali aj odsúdeného podnikateľa Mariana Kočnera, ktorý vypovedal ako svedok.

Pred súdom dnes svoju výpoveď začal, podobne ako vo vlastnom procese, opisom takzvanej kauzy Gamatex, ktorá sa týkala sporov o vlastníctvo televízie Markíza v období 1997 až 2000.

Kočner podľa vlastných slov pomáhal svojmu známemu Silošovi Pohankovi vymôcť pohľadávku, ktorú mal voči Markíze a jej šéf Pavol Rusko mu ju odmietal uznať. Pohanka nakoniec svoju pohľadávku previedol práve na Kočnera.



Následne Kočner podľa vlastných slov navrhol Ruskovi, aby mu pohľadávku vyplatil prostredníctvom reklamného času v televízii.

Ten však o takéto riešenie situácie podľa neho nemal záujem. Štefan Ágh, ktorý sa vo veci angažoval ako právnik, vtedy podľa Kočnera navrhol, aby vec riešili exekúciou.

Konateľmi Slovenskej televíznej spoločnosti, ktorá vlastnila vysielaciu licenciu Markízy, sa tak stali práve Kočner a Štefan Ágh. To vyústilo do medializovaných udalostí v Markíze v roku 1998.



Prokurátor Ján Šanta v tejto súvislosti konštatoval, že svedok obsiahlou výpoveďou pojednávanie zdržiava. Predseda senátu však Kočnerovi umožnil pokračovať.



Podľa obžaloby Štefan Ágh v bližšie neurčenom období od roku 2013 do roku 2016 po dohode s podnikateľom Marianom Kočnerom a bývalým riaditeľom TV Markíza Pavlom Ruskom vytvoril dve zmenky, ktoré boli datované do júna 2000.

Jedna zo zmeniek bola v hodnote osem miliónov eur, druhá 26 miliónov eur.

Vyplatenia zmeniek sa na súde následne domáhala spoločnosť Správa a inkaso zmeniek Mariana Kočnera, vyplatiť ich mal Rusko ako žalovaný v prvom rade a spoločnosť Markíza Slovakia ako žalovaný v druhom rade.

Štefan Ágh sa svojím konaním podľa prokuratúry dopustil obzvlášť závažného zločinu falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov.

Pôvodné termíny zrušili

Tento rok ŠTS viacero termínov procesu z dôvodu pandemickej situácie a z toho vyplývajúcich epidemiologických opatrení zrušil.

Vo veci by sa malo pojednávať následne 7. júna a koncom júna. Ako svedkovia by mali počas pojednávaní vypovedať nielen Kočner, ale aj exriaditeľ TV Markíza Pavol Rusko.

Pôvodne zrušil ŠTS termín pojednávania už 12. januára.

Dôvodom prvého zrušenia bolo, že na 12. a 13. januára Najvyšší súd SR v decembri 2020 odročil verejné zasadnutie s Kočnerom a Ruskom.

Tí, vtedy ešte neprávoplatne odsúdení v kauze zmeniek, však mali vypovedať ako svedkovia práve 12. januára v procese so Štefanom Ághom na ŠTS.