Prezidentka vymenovala Šajgalíka za šéfa akadémie vied

Ide o tretie funkčné obdobie Šajgalíka, ktoré potrvá do roku 2025.

3. jún 2021 o 12:11 TASR

BRATISLAVA. Prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala vo štvrtok do funkcie predsedu Slovenskej akadémie vied (SAV) Pavla Šajgalíka.

Ide o jeho tretie funkčné obdobie, ktoré potrvá do roku 2025. Hlava štátu v príhovore zdôraznila dôležitosť vedy a praje si návrat slovenských odborníkov pôsobiacich v zahraničí naspäť na Slovensko.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Čaputová: Vedci obstávali v čase pandémie

Šajgalíkovi prezidentka praje, aby jeho nové funkčné obdobie bolo zo všetkých doterajších najúspešnejšie, pretože "váš úspech potrebuje nielen inštitúcia, ktorú vediete, ale celá krajina." Čaputová poukázala, že pred viac ako rokom sa svet ocitol v situácii spojenej s novým koronavírusom.

Súvisiaci článok SAV bude naďalej viesť Šajgalík Čítajte

"Vo chvíľach veľkej neistoty sa ukázalo, aké je dôležité, aby republika dokázala nájsť svoje opory," povedala prezidentka. Podľa nej je potešiteľné, že takouto oporou sa stala slovenská veda a vedci.

"Vďaka nim sme boli schopní vyvinúť slovenské testy na nový koronavírus, dokázali sme izolovať RNA vírus od slovenských pacientov a dodať ich do európskej centrály," uviedla.

Poukázala, že nielen epidemiológovia, ale aj virológovia a iní odborníci, poskytli svoju expertízu v boji s nebezpečným vírusom.

"Slovenská veda a slovenskí vedci obstáli v čase pandémie so cťou, čo sa prejavilo aj v raste dôvery zo strany verejnosti," povedala.

Zároveň je presvedčená, že by Slovensku veľmi prospelo, keby sa expertíza vedcov začala naplno využívať aj v ďalších oblastiach verejného života a keby sa vedecký prístup viac zohľadňoval aj pri správe krajiny. Podľa nej je dôležité, aby verejnosť vedela, že investície do vedy sú investíciami do našej budúcnosti.

Za zahraničím zaostávame

Prezidentka uviedla, že slovenská veda v porovnaní so zahraničím zaostáva v množstve špičkových projektov, ktoré získali napríklad grantovú podporu Európskej rady pre výskum.

"Je smutným faktom, že takejto podpore sa tešia vo väčšom množstve slovenskí vedci, ktorí však nepracujú na Slovensku, ale v zahraničí, pretože tam ich privítali s otvorenou náručou," poznamenala.

Zároveň si praje, aby boli nemalé finančné prostriedky z plánu obnovy nasmerované práve do oblasti vedy. "Bolo by skvelé, keby kvalitatívny skok slovenskej vedy nielen vrátil do vlasti našich rodákov, ktorí podávajú špičkové výkony v zahraničí, ale prilákal aj mladé talenty z iných štátov, ktoré by u nás našli vedeckú perspektívu," zdôraznila v príhovore Čaputová.

Členovia Snemu SAV na online zasadnutí 18. marca opätovne zvolili Šajgalíka do funkcie predsedu SAV. Šajgalík vo svojej vízii zdôraznil, že pre rozvoj SAV je nutnou a kľúčovou podmienkou prijatie zákona o verejnej výskumnej inštitúcii a úspešné dokončenie transformácie SAV.

Ďalším z cieľov Šajgalíka je vytvorenie spoločných pracovísk s výskumnými univerzitami. V roku 2013 sa Šajgalík stal členom Predsedníctva SAV a v roku 2015 ho po odvolaní predchádzajúceho predsedu zvolil Snem SAV na čelo inštitúcie. Druhýkrát bol do funkcie zvolený v roku 2017.