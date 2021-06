Remišová sa podľa Veliča nebráni snemu, mohol by byť v októbri

Kolíková chce snem najneskôr v auguste.

3. jún 2021 o 13:36 SITA

BRATISLAVA. Predsedníčka Za ľudí Veronika Remišová (Za ľudí) sa nebráni mimoriadnemu snemu strany.

V dnešnej relácii Rádia Expres Braňo Závodský naživo to povedal štátny tajomník ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Dušan Velič (Za ľudí) s tým, že snem by mohol byť na jeseň.

Podľa jeho slov by chceli v septembri rozbehnúť vnútrostranícku diskusiu, aby vedeli, čo hovoria regióny. Na snem by sa chceli pripraviť v októbri. Tvrdí, že na sneme už nie je miesto na veľké diskusie.



Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) uviedla, že snem by mal byť najneskôr v auguste. „Keď sa bavíme o novembri, tak je to o polroka," podotkla.