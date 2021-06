Dobré ráno: Vylejeme Sputnik do kanála? Je oň malý záujem

Prvá várka Sputnika V na Slovensko prišla 1. marca.

6. jún 2021 o 23:00 Jana Maťková, Nikola Bajánová, Ján Krempaský

Vypočujte si podcast

"Podaril sa mi malý veľký zázrak a stálo ma to veľa úsilia," takto predstavoval Igor Matovič ešte vo februári dohodu s Rusmi o dodávke dvoch miliónov vakcín Sputnika V.

V marci sa potom konala pamätná tlačovka na košickom letisku, ktorá odštartovala koaličnú krízu a od vtedy vakcíny čakali v sklade. Až dnes po vyše troch mesiacoch sa nimi začína očkovať, pri čom dávkam už o pár týždňov končí záruka.

A navyše - o vakcínu nie je veľký záujem. V prvý deň spustenia čakárne sa na ňu prihlásilo len 3000 záujemcov a každý ďalší deň pribúda približne tisícka ďalších.

Stihneme prvú várku Sputniku využiť včas a čo s ostatnými vakcínami, ktorých má byť ešte milión osemstotisíc? Jana Maťková sa pýtala redaktora denníka SME Jána Krempaského.

Zdroj zvukov: TV Markíza, OĽaNO -Facebook

Krátky prehľad správ

Strana Smer navrhuje štvordňový pracovný týždeň. Tvrdí, že by to malo vplyv na produktivitu práce, na cestovných ruch aj na kvalitu rodinného života. Malo by ísť o možnosť dohody odborárov so zamestnávateľmi.

Skupina poslancov za OĽaNO podáva trestné oznámenie na speváka Martina Jakubca pre video, ktoré je podľa nich plné nenávistných prejavov a nedôstojných urážok voči rómskej komunite. Jakubec vo videu kritizuje finančné dávky pre marginalizované komunity.



Petícia za bezpečnosť cyklistov a chodcov má už potrebných 10-tisíc podpisov na to, aby sa ňou začali zaoberať štátne orgány. V petícii žiadajú, aby bolo v zákone o cestnej premávke stanovené, že šoféri majú cyklistov obiehať vo vzdialenosti minimálne 1 a pol metra.



V Prešove rozdávali papierik s falošnou správou, že očkovanie je od zlých duchov a zaočkovaní neuzrú Božie kráľovstvo a budú zatratení. POlícia upozorňuje, že katolícka cirkev očkovanie podporuje a pripomína aj zaočkovanie pápeža Františka.



Aj pre pandémiu koronavírusu a súvisiacu ekonomickú krízu neplánuje toto leto dovolenku až štvrtina Slovákov. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti Nielsen Admosphere pre agentúru SITA. Do zahraničia plánuje vycestovať pätina opýtaných a takmer 28 percent chce tráviť dovolenku na Slovensku.

Odporúčanie

Jedna z mojich najobľúbenejších kapiel britská skupina UNKLE vydala na konci marca nový album s názvom Ronin. A vrelo ho odporúčam, ak máte radi tradičný trip-hop s presahom do tanečnej scény. Ja osobne som sa potešila skladbám, ktoré sa vracajú na začiatok tvorby UNKLE, keď bol súčasťou formácie aj DJ Shadow.

