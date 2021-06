Slovenky si vyberajú zahraničných partnerov častejšie než Slováci. Prečo je to tak?

Prečítajte si články o Slovensku, ktoré v uplynulom týždni zaujali cudzincov.

5. jún 2021 o 12:26 The Slovak Spectator

1. Slovensko, najlepšie miesto na ničnerobenie. Britský novinár James Thomson strávil týždeň na Slovenskom vidieku a má pre našu krajinu slogan, ktorý by mohol pritiahnuť turistov: Few places do fresh air and "nothing" better than Slovakia

2. Ktorá pracovná agentúra na Slovensku je najväčšia a ktorá v minulom roku zamestnala najviac uchádzačov? A ako sa pracovné agentúry vysporiadali s pandémiou? Pozrite si naše najnovšie rebríčky: Largest companies that help search for jobs or employees

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

3. Pandémia už druhýkrát zrušila maturity. Ako to ovplyvní šance študentov na pracovnom trhu? “Pandemic graduates” arrive to the labour market. How can they succeed?

4. Parlament schválil rekordné zvýšenie výdavkov. Plán dosiahnuť vyrovnaný rozpočet sa tak môže posunúť na neurčito: MPs okayed record-high budget deficit. Critics expect future tax hike

5. Budúci týždeň nás čaká čiastočné zatmenie Slnka. Kedy a ako ho pozorovať sa dozviete v aktuálnom kultúrnom a cestovateľskom prehľade: A tank road in Turiec remains a hidden gem for cyclists. Užitočné tipy na výlety a víkendové čítanie v angličtine si teraz môžete nechať posielať priamo do vašej schránky, stačí kliknúť sem.

6. Chýliaci sa koniec druhej vlny dovoľuje ekonomike sa nadýchnuť, makroekonomické štatistiky ukazujú sľubné výsledky. Nasledujúce mesiace však v sebe skrývajú viaceré nástrahy: Economy takes new breath as second Covid wave recedes in Slovakia

7. Ako lepšie spoznať Dunaj? Skúste podujatie Slnovrat na Dunaji, kde sa zapájajú asi dve desiatky rôznych organizácií, jednotlivcov aj spoločností: Enjoy the Danube, a common territory that belongs to everyone

8. Medvede sa už toľko neostýchajú a častejšie navštevujú ľudské obydlia. Môže za to odlesňovanie aj turisti: If you go down to the woods today….watch out for bears!

9. Viac než 4,5-tisíca rastlín vrátane exotických sukulentov či citrusov. Vyberte sa do košickej botanickej záhrady: An adventure in the city rainforest

10. Slovenky si zahraničných partnerov vyberajú častejšie než Slováci. Prečo je to tak, a ktoré rozdiely považujeme za prekážku v rozhovore vysvetľuje etnologička Silvia Letavajová: Too different? Some foreigners are more acceptable to Slovaks than others for marriage

Ak chcete dostávať prehľad správ o Slovensku v angličtine každý deň priamo do vašej schránky, odoberajte večerný prehľad správ dňa Today in Slovakia. Jedným klikom si ho môžete aktivovať tu.