Situácia v Za ľudí neprinesie podľa poslancov rozpad koalície

Takýto scenár koalícia ani opozícia nepredpokladá.

6. jún 2021 o 13:54 TASR

BRATISLAVA. Aktuálna situácia v koaličnej strane Za ľudí neprinesie rozpad vládnej koalície. Takýto scenár koalícia ani opozícia nepredpokladá. Zhodli sa na tom predstavitelia koaličných a opozičných strán v nedeľnej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12.

„Nemalo by to mať dosah na vládnu koalíciu, treba si však počkať na vyriešenie v sporu v strane,“ uviedol poslanec Národnej rady (NR) SR Milan Vetrák (OĽANO). Situácia ho mrzí. V čo najskoršie vyriešenie sporov v strane koaličného partnera a ustátie situácie verí aj poslankyňa Jana Bittó Cigániková (SaS). Mrzí ju nezvolenie Tomáša Lehotského (Za ľudí) za podpredsedu NR SR, označila ho za veľmi dobrého kandidáta.

Situáciu odmietol komentovať poslanec Marián Kéry (Smer-SD). „Je to ich výsostná záležitosť. Uvidíme, ako sa s tým vysporiadajú,“ skonštatoval. Koalícia podľa neho urobí všetko pre to, aby aj napriek problémom, ktoré má, neskončila. Podľa poslanca Martina Beluského (ĽSNS) sa spory v strane dali očakávať. „Bolo to nevyhnutné od začiatku, strana nevznikla na hodnotách a programe, ale na jednej osobe bývalého prezidenta,“ podotkol. Myslí si, že koalícia vydrží, motiváciou je pre ňu podľa neho príležitosť vládnuť a rozhodovať o peniazoch a zákonoch.

Koalícia na čele s premiérom Eduardom Hegerom (OĽANO) dovládnuť podľa Bittó Cigánikovej môže. Koalíciu podľa Vetráka spája programové vyhlásenie vlády (PVV), témami diskusií sú tie, ktoré v PVV zakotvené nie sú. Neobáva sa, že by nemali ústavnú väčšinu pri témach z PVV. Nechce špekulovať nad tým, kto vyniesol správu Slovenskej informačnej služby (SIS), odmieta však tvrdenia o mocenskom boji. Kéry dôrazne odmieta, že by sa všetko v krajine dialo v súlade so zákonom, hovorí o zneužívaní kolúznej väzby, kriminalizácii opozície a ohrozenosti právneho štátu. Podľa Beluského sa koalícia „opustila“ pri zvyšovaní rozpočtu, neúnosne zvyšovať dlh Slovenska nie je na mieste, ekonomika nie je na to pripravená. Je presvedčený, že existuje skupina, ktorá ovplyvňuje dianie v krajine a malo by sa konať.

Na margo Sputnika V Vetrák uviedol, že hnutie sa touto vakcínu snažilo chrániť zdravie a životy ľudí v čase, keď bol nedostatok iných vakcín. Viac ľudí by sa Sputnikom V dalo zaočkovať vtedy, keby sa vakcína začala používať hneď po dovoze. Myslí si, že je čas na to, aby kompetentní urobili také opatrenia, ktoré zabránia vyhodeniu vakcíny do koša. Bittó Cigániková nie je presvedčená, že akcia Sputnik V stála za to. Uviedla, že nebude potrebné zobrať ďalšiu objednávku, otázne je, ako sa naloží s nevyužitými vakcínami, či sa predajú alebo ponúknu iným krajinám. Kéry vyhlásil, že Sputnikom V sa malo očkovať už dávno.