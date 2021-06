Teploty sa môžu vyšplhať až k tridsiatke

Zrána sa ojedinele môže tvoriť hmla.

7. jún 2021 o 8:08 SITA

BRATISLAVA. V pondelok bude na Slovensku malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Ojedinele sa vyskytnú prehánky a výnimočne aj búrky. Zrána sa ojedinele môže tvoriť aj hmla.

Na svojom webe o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).



Najvyššia denná teplota sa bude pohybovať od 24 do 29 stupňov Celzia, na Orave a pod Tatrami okolo 22 stupňov. Teplota na horách vo výške 1 500 metrov bude okolo 14 stupňov.



Fúkať bude slabý, na strednom Považí postupne severný vietor rýchlosťou do 5 metrov za sekundu (20 km/h).



Meteorológovia predpokladajú zrážky do 3 milimetrov pri búrkach ojedinele okolo 10 milimetrov.