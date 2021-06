Európska prokuratúra zatiaľ prebrala asi desať slovenských prípadov

Európska prokuratúra začala fungovať od 1. júna.

7. jún 2021 o 13:38 TASR

LUXEMBURG, BRATISLAVA. Úrad európskej prokuratúry (EPPO) zatiaľ prebral od slovenských orgánov približne desať prípadov. V pondelok to uviedol európsky prokurátor zastupujúci Juraj Novocký. EPPO začal fungovať od 1. júna.

„Nerád by som ich špecifikoval. Sú to prípady, ktoré jednoznačne patria do našej kompetencie. Týkajú sa či už korupcie pri prideľovaní eurofondov alebo aj samotného použitia eurofondov,“ spresnil Novocký.

Keďže je európska prokuratúra úplne nezávislá od národných orgánov, dozor v týchto trestných veciach prejde na tzv. európskych delegovaných prokurátorov. Na Slovensku ich je zatiaľ päť.

„Jedine európsky delegovaný prokurátor bude buď priamo, alebo prostredníctvom vyšetrovateľov ďalej vykonávať svoje úkony,“ ozrejmil.

Ako ďalej uviedol, európska prokuratúra bude spolupracovať so slovenskými orgánmi a tak isto prípadné žaloby bude podávať na slovenské súdy. Úrad doteraz prebral od členských štátov viac ako 100 prípadov. „Pevne verím, že v blízkej dobe preukážeme, že európska prokuratúra má svoj význam a že dosiahneme efektívne výsledky,“ doplnil.

Do pôsobnosti EPPO patrí vedenie vyšetrovania podvodov, ktoré sa týkajú finančných prostriedkov EÚ nad 10 000 eur alebo cezhraničných podvodov v oblasti DPH, ak spôsobená škoda presiahla desať miliónov eur.

„Limity sú nastavené priamo v nariadení, ktoré reguluje činnosť európskej prokuratúry. Zatiaľ je veľmi predbežné hovoriť o tom, akým spôsobom sa toto nariadenie bude alebo nebude meniť,“ dodal Novocký.

Sídlom nezávislého Úradu európskej prokuratúry je Luxemburg, kde pôsobí 22 európskych prokurátorov za jednotlivé štáty (nezapojili sa Dánsko, Írsko, Maďarsko, Poľsko a Švédsko).

Na čele EPPO je hlavná európska prokurátorka Laura Codruta Kövesiová, jej zástupcami sú Andrés Ritter z Nemecka a Danilo Ceccarelli z Talianska. Slovensko zastupuje vo funkcii európskeho prokurátora Juraj Novocký. V SR pôsobí spolu aj päť tzv. delegovaných prokurátorov.