Remišová avizovala navýšenie podpory pre mládežnícke organizácie

Pôvodne pre mládež vyčlenených 1,5 milióna eur.

7. jún 2021 o 15:41 SITA

BRATISLAVA. Finančná podpora mládežníckych organizácií by sa mala navýšiť o ďalší milión eur. Vo svojom statuse to uviedla ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronika Remišová (Za ľudí).

Vysvetlila, že toto rozhodnutie vyplýva z diskusie s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislavom Gröhlingom (SaS) o probléme financovania mládežníckych organizácií. Pôvodne bolo na túto oblasť vyčlenených 1,5 milióna eur.

Podľa Remišovej majú mládežnícke organizácie nezastupiteľné miesto nielen pri voľnočasových aktivitách detí, ale aj pri ich vzdelávaní a životnom vedení. Podotkla, že pandémia zasiahla aj tieto organizácie. Obmedzila im fungovanie a organizácie sa potýkajú aj s financovaním.

„Štátna dotácia na jedno dieťa mala byť na tento rok len 23 eur! To je možno tak na jednodňový výlet do iného okresu, ale nepokryje to ani fixné náklady, ktoré tieto organizácie majú napríklad na prenájom klubovní či vybavenie na tábor,“ zhodnotila.

Zároveň dodala, že Gröhling sa po spoločnej diskusii rozhodol navýšiť alokáciu určenú pre mládež na 2,5 milióna eur.

Remišová konštatovala, že Slovensko nemôže stratiť generáciu detí a musí sa im snažiť zo všetkých síl pomôcť, aby sa mohli znova naplno a bezpečne učiť, venovať sa svojim koníčkom, stretávať sa s kamarátmi či realizovať sa.