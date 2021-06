Dobré ráno: Mičovský chcel vziať späť demisiu, narazil na prezidentku

Ján Mičovský odchádza. Demisiu nemohol vziať späť.

7. jún 2021 o 23:30 Zuzana Kovačič Hanzelová, Peter Tkačenko, Jana Maťková

Vypočujte si podcast

https://www.podbean.com/player-v2/?i=rnhr4-105994d-pb&from=pb6admin&share=1&download=1&rtl=0&fonts=Arial&skin=1&btn-skin=3

Počúvajte na Apple podcasty | Spotify | Google podcasty | RSS

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Raz sme to tu už mali. Demisiu počas minulej vlády podal Miroslav Lajčák, ešte prezidentovi Kiskovi. Po čase ju zobral späť a ministrom nakoniec zostal.

Teraz to tu máme znova - minister pôdohospodárstva Ján Mičovský po zatknutí svojej nominantky oznámil svoj odchod, no po trinástich dňoch si to odrazu rozmyslel. Nič mu to však nebolo platné - premiér Heger má už jeho náhradníka a dohodol sa aj s prezidentkou.

Bol to prvý výraznejší krok nového premiéra? A dá sa čachrovať s demisiami hore dolu?

Zuzana Kovačič Hanzelová sa na túto tému pýta komentátora denníka SME Petra Tkačenka.

Zdroj zvukov: TASR TV

Podporte Dobré ráno Podcast Dobré ráno vzniká vďaka práci našich kolegov, reportérov a editorov v denníku SME. Ak chcete podporiť hľadanie faktov a pravdy, najľahšie to urobíte kúpou predplatného SME na sme.sk/podcast.

Teraz nás môžete podporiť aj kúpou podcastového hrnčeka s digitálnym predplatným. Pre tých, ktorí už majú predplatné, ale chcú iba hrnček, máme aj hrnček bez predplatného. Na adrese sme.sk/hrnceky nájdete celú ponuku.

Krátky prehľad správ

Prví záujemcovia už dostali vakcínu Sputnik. V pondelok sa začalo s očkovaním v Bratislavskom a Žilinskom kraji, postupne sa pridajú aj ostatné. O očkovanie ruským Sputnikom je zatiaľ veľmi nízky záujem.

Prokurátor zrušil obvinenie operatívca NAKA Jána Kaľavského. Podľa Generálnej prokuratúry bolo predmetné uznesenie nezákonné, predčasné a nedôvodné.

Ministerstvo spúšťa očkovanie detí od 12 rokov. Deti sa budú očkovať v ambulanciách pediatrov alebo vo vakcinačných centrách. EMA schválila pre deti nad 12 rokov vakcínu Pfizer.

Najväčším príjemcom agrodotácií v EÚ je Babišov zverenecký fond. Je to aj vďaka Slovensku. Štúdia bruselského think-tanku takisto potvrdila silnú pozíciu dánskych agropodnikateľov u nás.

Odporúčanie

Na HBO GO sú už viaceré dokumenty režiséra Víta Klusáka. Nielen jeho posledný V síti, o nástrahách internetu pre deti, ale aj príbeh neonacistu Daliborka a jeho obyčajného života. Svět podle Daliborka nájdete na HBO GO medzi dokumentami.

Všetky podcasty denníka SME si môžete vypočuť na jednom mieste na podcasty.sme.sk.

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte nám na podcasty.inzercia@ sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.