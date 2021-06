Kolíková by privítala vstup Maďarska a Poľska do Európskej prokuratúry

Ministerka verí, že Európska prokuratúra v krátkom čase ukáže svoju opodstatnenosť.

7. jún 2021 o 18:33 TASR

LUXEMBURG. Bola by som veľmi rada, keby sa do Európskej prokuratúry (EPPO) pridalo Maďarsko a Poľsko. Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) to uviedla po pondelkovom stretnutí s hlavnou európskou prokurátorkou Laurou Codrutou Kövesi, ktoré absolvovala v Luxemburgu.

Európska prokuratúra začala fungovať od 1. júna.

"Som veľmi rada, že pani Kövesiová sa toho zhostila najlepšie, ako sa dá. Momentálne je dôležité, aby všetky krajiny, ktoré sa rozhodli, že prispejú k tomuto projektu, svojich prokurátorov na európsky projekt aj nominovali. Aby bol plne obsadený," zdôraznila Kolíková.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Podotkla, že Slovensko patrí k prvým štátom, ktoré v plnosti obsadili pozície európskych prokurátorov. "Je to signálom toho, že Slovensko silne podporuje tento inštitút," zdôraznila.

Ministerka verí, že Európska prokuratúra v krátkom čase ukáže svoju opodstatnenosť.

Súvisiaci článok Európska prokuratúra zatiaľ prebrala asi desať slovenských prípadov Čítajte

"Keď bude odsúdená prvá vec, bude to krásny príklad, ako to funguje. Lenže samotné trestné konanie spočíva v tom, že musíte mať riadne preukázanú vec, aby ste podali obžalobu. Rovnako je potrebný nejaký čas na súde," podotkla.

Sídlom Európskej prokuratúry je Luxemburg, kde pôsobí 22 európskych prokurátorov za jednotlivé štáty (nezapojilo sa Dánsko, Írsko, Maďarsko, Poľsko a Švédsko).

Na čele EPPO je hlavná európska prokurátorka Laura Codruta Kövesiová, jej zástupcami sú Andrés Ritter z Nemecka a Danilo Ceccarelli z Talianska.

Slovensko zastupuje vo funkcii európskeho prokurátora Juraj Novocký. V SR pôsobí spolu aj päť tzv. delegovaných prokurátorov.