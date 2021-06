Šéf inšpekcie Szabó prijímal dary od úplatného policajta a stíhaného podnikateľa

Szabó sa odísť nechystá.

8. jún 2021 o 12:25 Roman Cuprik

Ministerka vnútra Denisa Saková v piatok 31. augusta 2018 rozkazom vymenovala do fukcie dočasného generálneho riaditeľa sekcie kontroly a inšpekčnej služby MV SR Adriána Szabóa. (Zdroj: Ministerstvo vnútra)

BRATISLAVA. Keď Denisa Saková ešte ako ministerka vnútra vymenovala do pozície šéfa inšpekčnej služby Adriána Szabóa v auguste 2018, oceňovala na ňom najmä jeho skúsenosti a dlhoročnú prácu na polícii.

„Ide o odborníka, ktorý na inšpekcii zastával funkciu zástupcu riaditeľa, takže má dostatok skúseností. Verím v jeho odbornosť, skúsenosti a vzdelanie a v novej pozícii mu želám veľa šťastia,“ uviedla ministerka Saková.

Inšpekcia ministerstva vnútra vyšetruje trestné činy policajtov a dlhé roky čelí kritike za to, že nie je dostatočne nezávislá, pretože policajti vlastne vyšetrujú svojich kolegov.

Obvinenia Szabóa z korupcie a vynášania informácií ukazuje, že aj v jeho prípade problémom boli práve väzby na kolegov policajtov, ktoré si v zbore vytvoril.

Szabó sa podľa doterajších výsledkov vyšetrovania zvykol v nákupných centrách stretávať s vtedajším riaditeľom Národnej jednotky finančnej polície Bernardom Slobodníkom, ktorý bol jeho kamarát. Szabó mu prezrádzal výsledky práce inšpekcie, navzájom si vymieňali drahé dary ako televízory, hodinky či mobily.

Vyplýva to z uznesenia špecializovaného trestného súdu, podľa ktorého sú podozrenia dostatočné na to, aby bol Szabó obvinený, ale zároveň nie sú dôvody na to, aby bol Szabó stíhaný väzobne. Denník SME ho má k dispozícii na základe žiadosti podľa infozákona.