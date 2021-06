Rezort kultúry prerozdelil prostredníctvom covid dotácií takmer milión eur

Výzva trvá do konca júna.

8. jún 2021 o 13:13 TASR

BRATISLAVA. Ministerstvo kultúry prostredníctvom covid dotácií pre fyzické osoby z kultúry a kreatívneho priemyslu prerozdelilo už takmer jeden milión eur.

Rezort o tom informoval s pripomenutím, že sa krátia lehoty na registráciu a samotné podanie žiadosti o dotáciu.

"Výzva pokračuje do konca júna. Všetky prijaté žiadosti spracúvame priebežne, aby sa finančná pomoc žiadateľom a žiadateľkám dostala čo najskôr," uistila ministerka kultúry SR Natália Milanová z OĽANO.

Dotačná výzva na zmiernenie dosahu pandémie ochorenia COVID-19 na kultúrny sektor je určená jednotlivcom dlhodobo pôsobiacim v kultúre a kultúrno-kreatívnom priemysle, ktoré zaznamenali minimálne 30-percentný medziročný pokles príjmov.

Výzva je otvorená do 30. júna, jednou z jej podmienok je registrácia žiadateľov v Evidencii profesionálnych umelcov alebo evidencie iných profesionálov v kultúre, ktorú vedie Fond na podporu umenia.

Vzhľadom na administratívny proces FPU pripomína, že lehota pre žiadosti o zápis je do 10. júna.

Všetky schválené žiadosti o zápis do EPU budú mať pridelené číslo zápisu najneskôr v stredu 30. júna v predpoludňajších hodinách, teda v posledný deň, do ktorého je možné s prideleným číslom zápisu do EPU požiadať o dotáciu.