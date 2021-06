Slovensko zažíva veľké rozdiely v denných teplotách

Podľa meteorológov je takýto stav normálny pre apríl.

8. jún 2021 o 14:19 TASR

BRATISLAVA. Na úplnom konci mája a v doterajšom priebehu júna boli zaznamenané výrazné rozdiely medzi maximálnou a minimálnou dennou teplotou vzduchu.

Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav na sociálnej sieti.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

„Ak by sa to stalo v apríli, nebolo by to nič výnimočné, ale v júni to už nie je úplne štandardný stav a to predovšetkým preto, že to nebola iba záležitosť jednej noci a jedného dňa, ale tento stav trval viac dní,“ spresnili meteorológovia.

Uviedli, že napríklad v utorok bola na letisku v Kuchyni (okres Malacky) minimálna teplota vzduchu 2,3 stupňa Celzia, pričom popoludní dosiahla maximálna denná teplota vzduchu 21,5 stupňa Celzia.

Ešte stále sa vyskytuje aj mráz

Súvisiaci článok Extrémne počasie pripravilo v Číne o život 21 účastníkov ultramaratónu Čítajte

„Nezanedbateľná je aj skutočnosť, že v období od 30. mája do 4. júna sa každý deň aspoň niekde na Slovensku ešte stále vyskytol prízemný mráz a v časti z týchto dní aj mimo chladnejších regiónov Slovenska,“ doplnili. Teplota pod bodom mrazu bola na letisku v Kuchyni, Dolnom Hričove, Košiciach, Prešove či Kamenici nad Cirochou.

Čo sa týka stavu pôdnej vlahy, začínajúce sucho sa už objavilo na severe stredného Slovenska a krajnom východe. V povrchovej vrstve je podľa SHMÚ lokálne mierne sucho na Orave a v oblasti Nízkych Tatier.

„Relatívne nasýtenie je najnižšie 20 až 30 percent ojedinele na Záhorí. V povrchovej vrstve je nasýtenie na Záhorí lokálne 10 až 20 percent,“ dodali. Deficit pôdnej vlahy do mínus 20 milimetrov je na 16,5 percenta celkovej plochy. Naopak, na Podunajskej nížine je ojedinele nadbytok vlahy až 60 milimetrov.

Monitoring sucha

Monitoring meteorologického sucha indikuje, že na území Slovenska prevažujú normálne vlahové podmienky.

„Podľa indexu SPEI je mierne vlhko v Dudinciach, Jaslovských Bohuniciach, Trenčíne a v Žiline. Podľa indexu SPI je mierne vlhko v Kuchyni, Mochovciach, Topoľčanoch, Trenčíne, Žiline a Čadci,“ dodali s tým, že deficit zrážok je za posledných 90 dní najvyšší v Rimavskej Sobote (približne mínus 75 milimetrov).

Približne mínus 50 milimetrov je deficit zrážok aj vo Švedlári (okres Gelnica) a Orechovej (okres Sobrance).