Kollár: Boj proti korupcii nestačí, ak zlyhávame v manažmente štátu

Pre zlé manažovanie podľa neho zbytočne zomierali ľudia.

8. jún 2021 o 14:56 TASR

BRATISLAVA. Vlády Igora Matoviča a Eduarda Hegera dokázali urobiť reálne kroky v boji proti korupcii, fatálne však zlyhali pri manažmente štátu.

V diskusii na TASR TV to povedal nezaradený poslanec a člen mimoparlamentnej strany Spolu-OD Miroslav Kollár.

To, čo stačilo na prácu opozičných poslancov, podľa Kollára nepostačuje na úspešné riadenie rezortov. „Intuitívnosť a šikovnosť v politickom marketingu nestačí na manažovanie štátu, keď s tým nemáte žiadne skúsenosti a neviete si správne vybrať ľudí,“ tvrdí poslanec.

Pre zlé manažovanie štátu počas pandémie podľa Kollára zbytočne zomierali ľudia.

„Je pochopiteľné, že dôvera sa potom prepadne niekde do suterénu,“ dodal na margo prieskumov verejnej mienky, v ktorých dôvera respondentov k postupu vlády klesá.

Sám sa do parlamentu dostal na kandidátnej listine strany Za ľudí, vo februári tohto roka však vystúpil z vládnej koalície a stal sa nezaradeným poslancom.

„Už som nechcel legitimizovať chaotický spôsob manažmentu pandémie zo strany Igora Matoviča,“ povedal Kollár.

Podpora konštruktívnych návrhov

Ako opozičný poslanec je ochotný podporiť konštruktívne vládne návrhy, ktoré sú súčasťou jej programového vyhlásenia. Váži si aj mnohých bývalých kolegov z poslaneckého klubu Za ľudí a do budúcnosti si vie predstaviť spoluprácu s ľuďmi okolo Márie Kolíkovej.

Kollár vstúpil do strany Spolu, ktorá v roku 2020 v koalícii s Progresívnym Slovenskom len tesne nepostúpila do Národnej rady SR. Dnes ako poslanec môže jej legislatívne návrhy predkladať v parlamente.

„Chceme pomôcť vládnej koalícii tam, kde váha s napĺňaním vlastného programu. Predložili sme návrh zákona o hmotnej zodpovednosti politikov,“ pripomenul Kollár.

Iniciatívu ministra životného prostredia Jána Budaja z OĽANO na presun správy pozemkov v národných parkoch pod ochranárov Kollár v parlamente podporí a ak by napokon neuspela, Spolu má podľa neho pripravený aj vlastný variant legislatívneho riešenia tohto problému.

Nekompetentná politika

Strana Spolu by sa podľa Kollára mala pokúsiť o dosiahnutie širšej dohody v stredopravom priestore, ako sa to v minulosti podarilo napríklad v čase boja s mečiarizmom. A to bez ohľadu na to, kedy sa budú konať parlamentné voľby.

Ak Ústavný súd SR umožní konanie referenda o predčasných voľbách, Kollár nebude ľudí mobilizovať, ale ani odhovárať od účasti na hlasovaní.

„Ak bude vláda pokračovať v chaotickej a v drvivej väčšine rezortov nekompetentnej politike, budem rozumieť nahnevanosti ľudí, ktorí na referendum pôjdu,“ uzavrel Kollár.