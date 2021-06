Dobré ráno: Silové zložky tu boli v rozvrate roky

Verme, že práve prebieha očista polícia.

8. jún 2021 o 23:30 Tomáš Prokopčák, Jana Maťková, Roman Cuprik

Povedať, že táto koalícia funguje už len zo zotrvačnosti, asi nie je nejaké veľké preháňanie.

Najnovšie sa hnutie Sme rodina pustilo po ministerke spravodlivosti aj do ministra vnútra z OĽaNO. Roman Mikulec je podľa nich stratený vo svojom rezorte a vlastne ani netuší, čo sa deje.

Špekuluje sa dokonca, že pri pokuse o odvolanie tohto ministra by niektorí poslanci Borisa Kollára mohli hlasovať proti vlastnému koaličnému partnerovi.

Čo sa to teda deje a prečo, ale aj ako pokračuje spor medzi našimi silovými zložkami?

Tomáš Prokopčák sa pýta Romana Cuprika.

Zdroj zvukov: TV Markíza, TASR

Krátky prehľad správ

Koronavírus už nie je najčastejšou príčinou úmrtí, v apríli zomrelo na Slovensku najmenej ľudí za posledných sedem mesiacov. Najčastejšou príčinou úmrtia sa znovu stali choroby obehovej sústavy, stále však platí, že aj v apríli zomrelo na Slovensku o takmer štvrtinu viac ľudí, ako bol aprílový priemer za posledné roky.

Sčítanie obyvateľstva potrvá ešte do konca tohto týždňa. Momentálne je možné sa sčítať len osobne, navštíviť treba kontaktné miesto alebo si domov objednať mobilného asistenta. Sčítaných je momentálne viac ako päť miliónov ľudí, teda viac ako 91 percent.

V najbližších dňoch by sa malo spustiť aj očkovanie pre firmy. Spoločnosti by sa podľa ministerstva zdravotníctva mohli rozhodnúť, či sa ich zamestnanci budú očkovať v ambulancii dohodnutého lekára, ako skupina vo vakcinačnom centre alebo očkovací tím príde do firmy.

Polícia po celom svete vykonala spoločnú operáciu, pri ktorej zatkla viac ako osemsto osôb. Podstatou akcie Trójsky štít bolo prelomenie šifrovanej komunikácie v sieti AN0M, ktorú gangy využívali na vymieňanie si informácií. Policajti v šestnástich krajinách zatýkali napríklad medzi talianskymi mafiánmi, drogovými kartelmi či motorkárskymi gangami.

V utorok mali viaceré svetové spravodajské médiá rozsiahly výpadok služieb. Problémy mali napríklad Guardian, Financial Times, BBC či denník New York Times. Dôvodom výpadku boli cloudové služby spoločnosti Fastly, čo znovu otvorilo otázku, ako veľmi je globálna internetová infraštruktúra v rukách primalého množstva firiem.

Odporúčanie

Je milé, keď striedame odporúčania vážne aj tie menej vážne. Takže po všetkých tých filmoch o dôležitých témach či knihách a článkoch, ktoré by ste si mali prečítať, dnes znovu siahnem po braku: nemyslím to doslova, myslím tým žánrové vymedzenie. Ak chcete vypnúť hlavu a máte trpezlivosť prežiť prvú zmätočnú epizódu, pokojne si na Netflixe pustite fantasy Shadow and Bone. Ten svet má niektoré bystré nápady, herci si svoje postavy zjavne užívajú a len pred pár dňami oznámili, že bude ďalšia séria. Takže ak máte chuť na večer s pukancami a trochou pulpu, skúste.

