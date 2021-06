Súd oslobodil ďalších obžalovaných v kauze razie v Moldave

Ombudsmanka Patakyová privítala oslobodenie obžalovaných.

9. jún 2021 o 10:49 SITA

KOŠICE. Okresný súd Košice I v stredu oslobodil ďalších troch obžalovaných z trestného činu krivej výpovede. Prípad, v ktorom dnes boli Milan Hudák, Roland Dančo a Július Hudák oslobodení, súvisí s policajnou raziou v Moldave nad Bodvou z roku 2013.



Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová privítala oslobodenie obžalovaných. „Pre tých, ktorých sa to osobne týkalo, to znamená ukončenie jedného veľmi ťaživého príbehu, ktorý si z ich strany vyžadoval statočnosť, aby v boji so štátom neprestali a trvali na ich podaní tohto príbehu tak, ako ho vnímali,“ uviedla Patakyová.



V poslednom nerozhodnutom prípade v súvislosti s policajnou raziou v Moldave nad Bodvou okresný prokurátor nestiahol obžalobu, ako to urobil v piatich predchádzajúcich prípadoch. Podľa obhajcu obžalovaných Romana Kvasnicu zatiaľ cieľ splnený nebol.

„Pokiaľ nebudú oslobodení všetci šiesti obžalovaní, tak nebudeme spokojní. Máme pred sebou poslednú vec, a to obžalovanú pani Matovú, ktorá nevie po slovensky, viacmenej ani po maďarsky a nevie čítať a písať. V minulosti deväťkrát odsúdená. Ako sme ale zistili zo spisov, ktoré sme si vyžiadali, ani raz nebolo konštatované, že nevie čítať a písať a ani raz tam nebol prítomný tlmočník,“ uviedol Kvasnica. Ako ďalej dodal, zásadným okamihom bolo podľa neho v celom procese zaujatie stanoviska generálnej prokuratúry, v ktorom konštatuje, že neexistovali dôvody, aby bolo v týchto veciach vznesené obvinenie.



Ešte v septembri 2020 Európsky súd pre ľudské práva rozhodol, že polícia v júni 2013 nehumánne zaobchádzala s dvoma príslušníkmi rómskej komunity v Moldave nad Bodvou. Pri policajnom zásahu proti rómskej komunite na ulici Budulovská bolo vtedy zranených viac ako 30 ľudí. Následne šesť obyvateľov osady čelilo stíhaniu pre trestný čin krivej výpovede. Ešte v máji sudcovia oslobodili dvojicu obžalovaných, na konečný verdikt v tomto prípade čaká ešte jedna obžalovaná.

Šéfka rezortu spravodlivosti Mária Kolíková víta rozhodnutie košického okresného súdu.

"Zároveň však vnímam, že ten, kto má cit pre ľudské práva, musí mať silnú pachuť v ústach z toho, že prípad policajnej razie v Moldave nad Bodvou bol po ôsmich rokoch stále na súde nie z dôvodu, že sa hľadá odpoveď na otázku, kto je vinný za násilnosti v osade, ale na otázku, kto povedal, že to tak nebolo," podotkla s tým, že osem rokov trvajúceho trestného procesu musí poškodiť každého, osobitne ľudí, ktorí sú obeťami celého trestného procesu.

"Pretože spravodlivosť, čím dlhšie sa na ňu čaká, tým menej sa z nej získa, až sa môže stratiť úplne v čase," zdôraznila.