Vyhnú sa zaočkované deti testom pri vstupe do tábora a akvaparku? (otázky a odpovede)

Na očkovanie proti covidu-19 prihlásili zatiaľ 10-tisíc detí od 12 do 16 rokov.

10. jún 2021 o 19:33 Daniela Hajčáková

BRATISLAVA. Zatiaľ len o niečo viac ako desaťtisíc detí od 12 do 16 rokov prihlásili rodičia za tri dni od spustenia registrácie na očkovanie proti Covidu-19.

S očkovaním sa najskôr začne vo vakcinačných centrách a o niekoľko týždňov sa presunie do ambulancií pediatrov. Zaočkované deti by mohli získať viaceré výhody – nepotrebovali by PCR test pred nástupom do letného tábora, vyhnúť sa môžu karanténe alebo testovaniu pri ceste do zahraničia.

Denník SME k téme pripravil sériu otázok a odpovedí.

1. Kde budú deti od 12 rokov očkovať?

Očkovanie sa najskôr rozbehne vo vakcinačných centrách vrátane veľkokapacitných. Plán je, že jeden deň v týždni vyhradia práve na vakcináciu detí, tvrdí ministerstvo zdravotníctva.

Očkovať deti musí pediater alebo iný lekár, ktorý má atestáciu v danom odbore aj na deti a mládež. Takí bežne vo vakcinačných centrách nemusia byť.