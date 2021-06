Hlas nesúhlasí s reformou nemocníc, kritizuje úbytok kapacít

Reforma údajne prinesie zrušenie 22 regionálnych nemocníc a zlikviduje 10 729 lôžok.

9. jún 2021 o 15:22 TASR

BRATISLAVA. Mimoparlamentný Hlas-SD kritizuje plánovanú optimalizáciu siete nemocníc.

Podpredseda strany a člen Výboru Národnej rady (NR) SR pre zdravotníctvo Richard Raši (nezaradený) v stredu na tlačovej konferencii uviedol, že reforma prinesie zrušenie 22 regionálnych nemocníc a zlikviduje 38 percent všetkých akútnych lôžok. Konkrétne má ísť o 10 729 lôžok.

https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FHlasSocialnaDemokracia%2Fvideos%2F2963751013894976%2F&show_text=false&width=560&t=0

Menej dostupná starostlivosť

Nemocnice majú byť rozdelené do piatich stupňov od národných po komunitárne. Raši hovorí, že v komunitárnych sa podľa materiálu bude poskytovať iba určitá forma urgentnej starostlivosti na mieste, jednodňová starostlivosť, stacionáre, ale čo sa týka lôžkovej starostlivosti, poskytovali by iba následnú alebo rehabilitačnú starostlivosť.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

"V ľudovej reči to znamená, že to bude niečo ako poliklinika s lôžkovou časťou, kde bude liečebňa dlhodobo chorých a zopár rehabilitačných lôžok. Ak sa vám stane vážny úraz, dostanete infarkt alebo mozgovú príhodu, tieto nemocnice pacientov komplexne liečiť nebudú, budú ich posúvať do nemocníc vyššieho typu," povedal.

Tvrdí, že o nemocnicu prídu pacienti v Malackách, Komárne, Veľkom Krtíši, Dolnom Kubíne, Liptovskom Mikuláši, Rimavskej Sobote, Zvolene, Brezne, Kežmarku, Levoči, Snine, Svidníku, Vranove nad Topľou, Kráľovskom Chlmci a Trebišove.

Zmiznú pôrodnice

Poslanec tiež uviedol, že podľa návrhu rezortu zdravotníctva zmiznú pôrodnice v Humennom, Snine, Myjave či v Rimavskej Sobote.

Reforma je naviazaná na čerpanie peňazí z plánu obnovy. Podľa Rašiho túto požiadavku Brusel nemal. Dodal, že pripravovaná reforma zdravotníctva ide proti obyvateľom Slovenska v regiónoch.

Ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO) vyzval, aby vysvetlil, na základe čoho si vybral 22 nemocníc.

"Zároveň sa pýtam koaličných lídrov a premiéra Eduarda Hegera (OĽANO), či táto likvidácia nemocníc a dostupnej zdravotnej starostlivosti má naozaj ich politickú podporu. Reforma zdravotníctva má byť totiž o vyliečenom pacientovi, a nie o počte zrušených lôžok," uzavrel.

Názor Hlasu-SD víta aj mimoparlamentná SNS. Tá poukázala na to, že aj v minulosti odmietla reformu, známu ako stratifikácia, bývalej ministerky Andrey Kalavskej a vtedajšieho predsedu vlády Petra Pellegriniho.

"Stratifikáciu nesmieme dovoliť a veríme, že ju minister Lengvarský ani nenavrhne," informovala riaditeľka kancelárie predsedu SNS Andreja Danka Zuzana Škopcová.

Ministerstvo reaguje na potreby obyvateľstva

Ministerstvo zdravotníctva v reakcii uviedlo, že doterajšie pravidlá boli nastavené tak, že namiesto zvyšovania kvality zdravotnej starostlivosti a efektívnosti, bolo na prvom mieste uspokojovanie niekoľkých hráčov, ktorí na zdravotníctve bezohľadne profitovali.

Výsledkom je napríklad to, že dôležitý ukazovateľ odvrátiteľných úmrtí je dlhodobo nad priemerom EÚ.

Slovensko sa bude musieť vysporiadať so starnutím populácie a jej vplyvom na potreby pacientov, oproti minulosti klesá dopyt po gynekologicko-pôrodníckych lôžkach v dôsledku poklesu pôrodnosti. Naopak dopyt po dlhodobých či geriatrických lôžkach bude rokmi narastať, znie *ďalej v reakcii rezortu zdravotníctva.