Jankovskej obhajca Erdős: Keď videla komentáre k svojej výpovedi, zvažovala, či v nej pokračovať

Bývalá štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti za Smer Monika Jankovská sa koncom mája dostala po vyše roku vo väzbe na slobodu. Po pár dňoch skončila v nemocnici na bratislavských Kramároch, odkiaľ ju prepustili v utorok. Odvtedy je doma a na nohe má sledovací náramok. Jej advokát PETER ERDŐS opisuje, ako sa v posledných mesiacoch pohol jej prípad.

V rozhovore sa dočítate - v akom stave je Jankovská v súčasnosti - čo zažívala vo väzení - či sleduje verejnú diskusiu o jej kauze - či má záujem o dohodu o vine - aký režim má s monitorovacím náramkom - ako sa jej obhajca pozerá na spochybňovanie kajúcnikov i výpovede samotnej Jankovskej

Za posledných pätnásť mesiacov ste boli v podstate jediným spojivom Moniky Jankovskej s okolitým svetom, keďže bola vo väzbe, kde nemala takmer žiadne návštevy. Aké to je?

Je to súčasťou mojej práce. V advokácii pôsobím takmer dvadsať rokov a tento prípade je jedným z mnohých, s ktorými som sa stretol. Samozrejme, má svoje špecifiká, pretože záujem verejnosti je značný. Vždy však platí, že obvinený sa teší, keď vidí niekoho iného a naozaj je to jeho jediný kontakt s okolitým svetom. V predošlom období sa to umocňovalo aj tým, že tu máme covid a bežné návštevy boli zakázané.

Navštevovali ste Jankovskú vo väzbe často?

Možnosti návštev boli aj vzhľadom na moje iné pracovné vyťaženie limitované. Časovo sú naozaj náročné. Vo väzbe bola v Banskej Bystrici, čiže nejaký čas zabrala cesta, potom musíte prejsť kontrolami. Niekedy trvalo aj hodinu či hodinu a pol, kým som sa dostal od brány až ku klientke.

Zvažovali ste na začiatku, či zobrať tento prípad?

Keď ma klientka oslovila s ponukou, tak som vyhodnotil, že nemám žiadny konflikt záujmov, ktorý by mi v tom bránil. Bližšie som sa tým ani nezaoberal. Samozrejme, uvedomoval som si vyšší záujem verejnosti o vyšetrovanie tejto kauzy.

V minulosti ste podobnú pozornosť médií zrejme zažili, aj keď ste zastupovali Mateja Šalagu alias Gaťa z mafiánskej skupiny piťovcov. V čom sú pre vás iné tieto ostro sledované kauzy?

Sme pod drobnohľadom verejnosti. Osobne však pri mojej práci a výkone nepociťujem nejaký výrazný rozdiel.