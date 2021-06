Hlas má novú posilu. Do strany vstupuje šéfka Zväzu ambulantných poskytovateľov

Dolinkovú navrhne Pellegrini za podpredsedníčku.

10. jún 2021 o 10:57 (aktualizované 10. jún 2021 o 11:07) TASR

BRATISLAVA. Do mimoparlamentnej strany Hlas vstupuje prezidentka Zväzu ambulantných poskytovateľov Zuzana Dolinková.

Mala by sa stať podpredsedníčkou. Oznámil to na štvrtkovej tlačovej konferencii líder Hlasu Peter Pellegrini, ktorý ju do funkcie navrhne.

"Som rád, že náš tím posilní Zuzana Dolinková, osoba, ktorá sa celý život profesijne venuje zdravotníctvu. Nominujem ju do najužšieho vedenia," uviedol Pellegrini.

Dolinková v minulosti kandidovala za Dobrú voľbu. Na Hlase oceňuje, že zdravotníctvo je pre stranu priorita. Riešiť podľa nej treba odchod zdravotníkov, sestier do zahraničia.

"Hrozí, že sa nebude mať o nás kto postarať. Potrebujeme zastabilizovať zdravotnícky personál," doplnila s tým, že nutné je riešiť aj prevenciu. Jej cieľom je kvalitná, moderná a dostupná zdravotná starostlivosť.

Strana má mať na konci júna snem, dovtedy chce líder Pellegrini predstaviť ďalšie nové tváre. Okrem Dolinkovej sa k strane už pridal starosta obce Dvory nad Žitavou Branislav Becík. Venovať sa má agende rozvoja vidieka.