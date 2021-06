Remišová: Som pripravená byť jedinou poslankyňou Za ľudí (rozhovor)

BRATISLAVA. Predsedníčka VERONIKA REMIŠOVÁ pred rokmi odišla z OĽaNO Igora Matoviča so štyrmi členmi aj preto, lebo jej prekážalo, že o dianí v strane nerozhodujú aj členovia. Teraz im však rozhodovací priestor v Za ľudí so 700-členmi odmieta poskytnúť.

Snem strany odkladá na neurčito. "Môže byť aj neskôr ako o dva roky," tvrdí.

Pritvrdila aj v rétorike. "Nemôžete čakať, že si teraz nechám na seba nakladať," vraví. Kolíkovej začala pripomínať podobne, ako nedávno Matovič, že bola súčasťou vlády Roberta Fica zo Smeru ako štátna tajomníčka a vraj mlčala, keď sa diali najväčšie kauzy.

OĽaNO ste opúštali s výhradou, že vám chýba členská základňa, ktorá by sa rozhodovala o dianí v strane. Teraz ste predsedníčkou Za ľudí so stovkami členov. Odmietate však zvolať snem, kde by členovia mohli vyriešiť stranícku krízu hlasovaním o predsedovi. Prečo?

V strane Za ľudí rozhodujú štruktúry. Snem sme mali pred deviatimi mesiacmi a rozhodol o tejto otázke. Teraz je čas plniť sľuby a tvrdo pracovať.

Želali ste si členskú základňu. Máte ju, ale rozhodovanie o budúcnosti strany jej zveriť nechcete. Prečo?

Ponuku na zvolanie snemu som predsa dala. Ponúkla som kompromisného kandidáta Juraja Šeligu. Nekandidovala by som ja, ani pani Kolíková s cieľom zachovať jednotu v strane. Ponuku druhá strana odmietla.

Čo vám bráni zvolať snem bez podmienok, aby členovia sami rozhodli, či chcú vo vedení vás alebo Máriu Kolíkovú?

Snem by ešte viac stranu polarizoval. Nevidím v tom zmysel, ak si jedna strana už vytvorila frakciu a vyvolala mediálnu vojnu, ktorá škodí.

Stále ste to nevysvetlili. Prečo o tom nemôžu rozhodnúť členovia, ako ste voľakedy chceli?