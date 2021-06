Vatikán zatiaľ oficiálne neoznámil návštevu pápeža v Bratislave

V Budapešti bude pár hodín, potom príde pápež na Slovensko.

10. jún 2021 o 14:53 TASR

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

BRATISLAVA. Vatikán zatiaľ oficiálne neoznámil návštevu pápeža Františka na Slovensku. Pre TASR to potvrdil hovorca hlavy štátu Zuzany Čaputovej Martin Strižinec.

"V súvislosti s možnou návštevou pápeža Františka na Slovensku stále čakáme na jej oficiálne oznámenie zo strany Vatikánu," skonštatoval.

Súvisiaci článok Americký denník: Pápež sa nestretne s Orbánom, viac času strávi na Slovensku Čítajte

Pápež František by sa mal 12. septembra zúčastniť na záverečnej omši Medzinárodného eucharistického kongresu v Budapešti. V hlavnom meste Maďarska by mal podľa viacerých zahraničných medií stráviť iba niekoľko hodín, potom by mal odcestovať na Slovensko, kde by mohol byť tri a pol dňa.

Správu o avizovanej návšteve ešte v marci vzala na vedomie prezidentka SR, ktorá v decembri minulého roka počas návštevy Vatikánu pápeža pozvala na Slovensko.