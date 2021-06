Vyzlečú si sako a vymenia ho za lopatu, štetec a farby

Dobrovoľnícka akcia Naše Mesto bude 11. júna

10. jún 2021 o 17:31 Jana Hvozdovičová

Riaditeľ veľkej firmy by sa do materskej škôlky niekde na sídlisku len tak nedostal, ak tam nechodí jeho dieťa. A zrazu je tam na brigáde. "Prepájame svety, ktoré by sa možno inak nestretli," hovorí o najväčšej dobrovoľníckej akcii Naše Mesto výkonný riaditeľ Nadácie Pontis Michal Kišša.

Ako veľmi nás pandémia zmenila? Stali sa z nás ustráchaní a vystrašení ľudia, ktorí sa boja vyjsť z domu, alebo sme sa naopak zomkli a naštartovali v sebe pocit spolupatričnosti a pomáhame si viac než predtým?

V ľuďoch spolupatričnosť vždy bola. Aj predtým tu boli veľmi úspešné finančné zbierky pre rôzne organizácie, ktoré pomáhali deťom alebo chorým. Empatia sa cez pandémiu len preklopila do inej sféry.

Na začiatku pandémie sme videli, že ľudia šili rúška, lebo neboli dostupné, a vyzbieralo sa naozaj veľké množstvo financií na pomoc zdravotníckym zariadeniam. Úprimne si myslím, že ľudia sú dobrí a že ak môžu, tak si pomáhajú. Žijú svoje bežné životy a snažia sa v nich pomôcť aj druhým.

Musí sa človek dobrým narodiť alebo ho k dobrým skutkom môže priviesť okolie a spoločnosť?

Stále sa hovorí, že základom výchovy je rodina, a keď dieťa vidí na rodičoch, že im záleží na okolí, že pomáhajú, že sa snažia, aby to bolo lepšie, je veľká pravdepodobnosť, že aj z dieťaťa vyrastie podobný človek.

Často vidíme, že to funguje aj opačne. Deti sa naučia niečo v škole, napríklad triediť odpad alebo stavať sa zodpovedne k životnému prostrediu a ony potom edukujú rodičov, ktorí to možno nemajú z mladosti také zažité.

Projekt Naše Mesto, ktorý organizuje Nadácia Pontis, je podujatie firemného dobrovoľníctva. Firmy v ňom zapájajú do pomoci iným svojich zamestnancov. Funguje vzorový pozitívny prístup aj tu? Motivuje zamestnancov, ak vidia šéfa bez obleku pracovať s lopatou v ruke?

Áno, máme to odskúšané. Požiadali sme niektoré firmy, aby ich šéfovia nakrútili motivačné video, obliekli si dobrovoľnícke tričko a vyzvali zamestnancov, aby sa spolu s nimi zapojili do akcie, v ktorej budú pomáhať iným.

Potvrdilo sa nám, že pri osobnom prístupe vedenia firmy je počet prihlásených dobrovoľníkov vyšší a ani zamestnanci to neberú ako povinnú aktivitu.

Potvrdzuje sa, že dobrý príklad vo vedení firmy alebo v rodine je super. Pomáha to. Na druhej strane, nie sme naivní. Keď sa firma veľmi zle správa k zamestnancom, naozaj tam nevládne dobrá atmosféra, nie je tam dobrá firemná kultúra, tak ich nespasí ani dobrovoľníctvo.

Kto u nás najviac potrebuje pomoc tretieho sektora? Ktoré skupiny sú najohrozenejšie?

Vidíme to aj pri tejto pandémii, že sú to najmä ľudia, ktorí žijú vo veľkej chudobe. Či už sú to marginalizované rómske komunity, alebo rodiny, ktoré majú len jedného rodiča, a teda jeden príjem. A zdravotníctvo. Tam smeruje veľa peňazí z tretieho sektora, najmä na nákup prístrojov.

Vyššou úrovňou filantropie je smerovanie peňazí na zlepšenie vzdelávania. Aby deti dostali dobré vzdelanie, nepotrebujú mať nevyhnutne v triede interaktívnu tabuľu, ale potrebujú motivovaného a dobrého učiteľa.

Ak vychováme kvalitnejších študentov na všetkých úrovniach, teda na základných, stredných aj vysokých školách, ktorí budú viac vedieť, budú potom prinášať vyššiu pridanú hodnotu celej spoločnosti, čo sa týka vývoja, efektivity práce, nápadov a tak ďalej. Je to dlhodobý proces, ak do toho zainvestujete teraz, efekt sa prejaví o 20 rokov.

Ale je to oblasť, na ktorú sa musíme ako krajina zamerať, investovať do nej a zlepšiť, čo sa dá. Lebo ani autá u nás nebudeme vyrábať večne, jedine vzdelanostná ekonomika nás môže zachrániť. Aby sme ostali ako krajina úspešní.

Pandémia okrem mnohých iných vecí spôsobila aj to, že tretí sektor bude mať zrejme menej peňazí. Očakáva sa nižší výber z dvoch percent z daní, zrejme ani firmy nebudú v takej dobrej finančnej kondícii, aby mohli v takej miere podporovať tretí sektor a jeho aktivity. Čo bude musieť tretí sektor škrtať ako prvé?

Už teraz je to reálna situácia. Veľa firiem presmerovalo svoje zdroje na pomoc pri samotnej pandémii. Nakupovali sa dezinfekčné a ochranné prostriedky, často ak bola nejaká oblasť v karanténe, išli peniaze do potravín.

Príjmy ľudí až tak veľmi neklesli, ani nezamestnanosť sa neprepadla tak veľmi, ako sa očakávalo. Ľudia sú však omnoho opatrnejší, nevedia, čo bude, preto s neistotou klesla aj ich ochota finančne pomáhať iným.

Zatiaľ pre odložené daňové priznania nie je jasné, koľko peňazí príde nadáciám či neziskovým organizáciám od ľudí a firiem cez dve percentá. Teoreticky je možné, že výpadok príjmov napokon nebude až taký veľký, ako sa mohlo spočiatku zdať. Uvidíme.

Kto je na tom najhoršie?

Najhoršie sú na tom organizácie, ktoré sa spoliehali na verejné zbierky v uliciach. Keď na ulici stretnete niekoho napríklad s narcisom, je väčšia pravdepodobnosť, že prispejete, dáte dar a môžete sa tým narcisom hrdiť. Tieto zbierky sa pre pandémiu nemohli uskutočniť.

Nakoniec na to doplatia klienti, ktorí by pomoc z tretieho sektora dostávali. Deti, chorí alebo rómske komunity, tam budú financie chýbať zrejme najviac. Mám pocit, že pandemické kompenzačné balíky od štátu smerujú najmä do oblastí, ktoré najviac kričia.

Máte pocit, že vy kričíte dosť?

Práveže nie. Ako sa hovorí, nie je to naša šálka kávy kričať a nechodíme s transparentmi na ulicu, snažíme sa skôr presadiť systémové veci. Neviem, či je to dobrý prístup, ale máme to tak nastavené. Popasovať sa s vecami a okolnosťami.

Projekt Naše Mesto, na ktorom sa zúčastňujú dobrovoľníci z firiem, mnohí chápu najmä ako podporu a pomoc komunite. Myslíte si, že toto bude stále jedna z hlavných oblastí dobrovoľníctva alebo sa pre pandémiu dostávajú do popredia skôr iné oblasti – zdravotníctvo, ochrana zdravia a populárna ekológia?

Aktivít, ktoré môžete v rámci projektu Naše Mesto vykonávať, je tento rok vyše 300. A najviac ich patrí práve pod ochranu životného prostredia. Veľa sa chodí čistiť lesy alebo okolie riek, či ihriská.

Potom máme spomínanú pomoc komunite, napríklad obľúbené natieranie lavičiek. Takže pomoc komunite a ekológia sa môžu prekrývať. Zdravotníckym aktivitám sme sa dosiaľ nevenovali, predsa len, byť dobrovoľníkom v zdravotníckom zariadení nie je také jednoduché, je tam nevyhnutné určité vzdelanie.

Pred dvoma rokmi sa na dobrovoľníckej akcii Naše Mesto zúčastnilo vyše desaťtisíc ľudí, teraz ich zrejme aj pre pandémiu a pretrvávajúcu prácu z domu bude menej. Nie je vám to ľúto?

My sme spokojní. Rátali sme s menším počtom dobrovoľníkov a nakoniec na naše prekvapenie ich je viac, ako sme plánovali. Čísla nenaháňame, len nech majú ľudia dobrý pocit, že niečo užitočné spravili.

Aké protipandemické opatrenia na akcii platia?

Ideme podľa covid automatu pre jednotlivé okresy. Berieme to ako hromadné podujatie, aj keď ľudí nie je naraz na jednom mieste veľa. Musia mať v okresoch, ktoré sú žlté a oranžové, prekrytie úst rúškom, v bordových musia mať respirátor.

V minulosti sme mali naozaj veľké aktivity, kde sa miešali ľudia z viacerých firiem. Od minulého roka sme to obmedzili, v jednej skupine môže byť najviac 20 ľudí a zároveň musia byť z jednej firmy.

Ak by tam náhodou bol niekto nakazený, aby sa nepremiešal ešte do iných firiem. Prevažná väčšina aktivít je vonku na vzduchu, riziko nakazenia je veľmi malé a zároveň sme obmedzili aj aktivity v seniorských domoch, aby sme náhodou nezaniesli vírus medzi najohrozenejšiu skupinu. Minulý rok sa nikto nenakazil, veríme, že to tak bude aj tentoraz.

Je rozdiel medzi tým, ako chcú pomáhať ľudia v Bratislave a napríklad na východe Slovenska?

Ani nie, je to podobné, prevažuje manuálna práca. Dobrovoľníci sú väčšinou ľudia z kancelárií, z administratívnych pozícií, čiže im aj dobre padne byť cez deň vonku a niečo manuálne spraviť.

Berú to aj tak, že zmenia prostredie a majú teambuilding s kolegami. Fungovalo to tak v bežných časoch, teraz cez pandémiu je to ešte znásobené. Cítime, že v čase home officeov sa ľudia ozaj dlho nevideli a takáto dobrovoľnícka aktivita im očividne dobre padne.

Cez pandémiu sa značná časť života presunula do online priestoru. Je to pri dobrovoľníctve vôbec možné?

Keď napríklad v rámci dobrovoľníctva opravujete hrad, nedá sa to robiť online. Ale expertné dobrovoľníctvo môže fungovať aj na diaľku. Vtedy vaším vkladom do projektu nie je manuálna práca, ale znalosti.

Využili sme tak prekladové služby, grafické služby, takisto prebiehali školenia učiteľov počítačových predmetov na diaľku. A hoci efekt expertného dobrovoľníctva je viacnásobný, záujem oň nie je taký veľký.

Znamená to, že dobrovoľníci radi vidia efekt svojej práce? Ak natrú lavičku a potom okolo nej denne chodia, majú z toho dobrý pocit? Prečo sa vlastne ľudia venujú dobrovoľníctvu?

V prvom rade je to snaha zlepšiť okolie v meste, kde žijú, v druhom je to aj teambuildingový efekt - idú moji kolegovia, ideme tam spolu, zlepšíme si vzájomné vzťahy a spravíme niečo dobré.

Svet mimovládnych organizácií a svet korporátnych firiem tak majú možnosť nahliadnuť do kuchyne tomu druhému, navzájom sa spoznať a do budúcnosti si vzájomne pomôcť. Ľudí z firiem, ak idú napríklad pracovať s hendikepovanými, to môže veľmi obohatiť, pretože sa vedia na svoj život pozrieť trochu z inej stránky. Prestanú frflať, že majú štvorročné auto a nemajú nové, lebo vidia svoju situáciu aj v kontexte životov iných ľudí. Môže im to trošku poprehadzovať hodnoty.

Zároveň ľudia z organizácií môžu priniesť nové inšpirácie, postupy, rady a kontakty, čiže vedia si takto pomôcť a zlepšiť si svoje zručnosti.

Nás teší, že sme pri tom. Že vieme tieto dva svety navzájom prepojiť a ony už potom často pokračujú v ďalšej spolupráci aj bez nás.