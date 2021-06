Na súde v kauze prípravy vraždy Volzovej vypovedali sýkorovci

Súd vypočul vo štvrtok celkom sedem svedkov.

10. jún 2021 o 20:05 TASR

BRATISLAVA. Skutok prípravy vraždy Sylvie Klaus-Volzovej, kde je obžalovaný exriaditeľ TV Markíza Pavol R. a traja členovia slovenského podsvetia, je ako taký absurdum. Vyslovil pre TASR svoj názor po skončení štvrtkového pojednávania na Okresnom súde Bratislava II obhajca Marek Para.

Súd vypočul vo štvrtok sedem svedkov, z toho šiestich odsúdených bývalých členov zločineckej skupiny sýkorovcov.

Para: Skutok ako taký je absurdum

"Boli to svedkovia, ktorých sme navrhovali my ako obhajoba a boli vypočutí aj v prípravnom konaní. Je veľmi zvláštne, že týchto svedkov nenavrhoval prokurátor ani len čítať. Dôležitý bol dnes predovšetkým František Borbély, ktorého spoločnosť zabezpečovala ochranu Volzovej. Ten vypovedal, že ochranu zabezpečovali už v novembri roku 1997, prípadne aj skôr," vysvetlil obhajca.

Podľa jeho názoru to sú obdobia, ktoré sa vyslovene krížia so samotným vykonaním skutku. "Dnes je celkom zrejmé, že ten skutok ako taký je absurdum,“ zdôraznil Para.

Podľa prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Michala Šúreka väčšinu z vypočutých svedkov on do obžaloby v zásade nenavrhoval.

"Čiže dnešný deň bol v zásade celý v nejakej kuratele obhajoby. Tí si aj svedkov vypočúvali. Čo sa týka obsahov, k tomu by som sa predčasne nevyjadroval. Bude potrebné sa tým zaoberať aj vo vzťahu k ďalším vykonaným dôkazom. Zhrnutie si nechám do záverečnej reči," povedal prokurátor.

Pojednávanie bude pokračovať v októbri

Ako dodal, išlo o predstaviteľov zločineckých skupín, právoplatne odsúdených, čiže výpovede sa v zásade týkali vzťahov, ktoré medzi týmito skupinami a jednotlivými osobami boli.

"Či to bude relevantné a do akej miery, to už treba nechať na vyhodnotenie súdu. Určite aj z týchto dnešných výsluchov budem čerpať, či už v ďalšom postupe alebo v návrhoch, ale aj v zhodnotení," uviedol pre TASR Šúrek.

Pojednávanie v prípade prípravy vraždy Klaus-Volzovej bude pokračovať 14. októbra. V kauze je hlavný obžalovaný Pavol Rusko, bos skupiny sýkorovcov Róbert Lališ, alias Kýbel, bos Mikuláš Černák a jeho spoločník Miloš Kaštan.

Vraždu si mal objednať podľa obžaloby Pavol Rusko u Černáka, ktorý mal do nej zaangažovať práve bratislavskú skupinu sýkorovcov. Prvé pojednávanie sa vo veci začalo koncom mája 2019. Kýbel i Pavol R. účasť na príprave vraždy popreli. Černák a Kaštan sa k činu priznali.