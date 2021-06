Univerzita Komenského stúpla v rebríčku univerzít o 50 miest

Rebríček QS World University Rankings hodnotí vysoké školy podľa šiestich kritérií.

11. jún 2021 o 11:30 SITA

BRATISLAVA. Univerzita Komenského v Bratislave (UK) v hodnotení univerzít podľa rebríčka QS World University Rankings na rok 2022 obsadila 651. – 700. priečku.

V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa UK Lenka Miller s tým, že univerzita posledné dva roky v rebríčku stúpa. Oproti minulému roku o 50 miest.

Najlepšími univerzitami sveta sú tri americké a dve britské školy – Massachusetts Institute of Technology (MIT), University of Oxford, Stanford University, University of Cambridge a Harvard University.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Miller priblížila, že UK sa v rebríčku stabilne umiestňuje od roku 2015. Okrem nej sa v rebríčku umiestnilo ďalších päť slovenských vysokých škôl.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa spomedzi nich umiestnila najvyššie, a to na 601. – 650. mieste.

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Technická univerzita v Košiciach a Žilinská univerzita v Žiline sa umiestnili zhodne na 801. – 1000. mieste. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre obsadila 1001. – 1200. priečku.

Prorektorka UK pre kvalitu Viera Štvrtinová uviedla, že akademické rebríčky sú len orientačným indikátorom kvality univerzít a často zahŕňajú kritériá, ktoré nemajú s reálnou kvalitou pedagogickej a vedeckej činnosti veľa spoločné.

„V tomto prípade majú napríklad vysokú váhu údaje z medzinárodných ankiet. Dáta za publikácie pokrývajú obdobie rokov 2015 – 2019 a citácie sú za roky 2015 – 2020. Preto nie je až také dôležité sledovať aktuálne umiestnenie ako skôr dlhodobé trendy. V každom prípade nás teší, že naša univerzita už druhý rok po sebe stúpa, za dva roky o 100 miest. Zároveň sme radi, že sa do najlepšej tisícky univerzít sveta dostali okrem nás aj štyri ďalšie slovenské výskumné univerzity,“ doplnila.

Rebríček QS World University Rankings hodnotí vysoké školy podľa šiestich kritérií s rôznou váhou - reputácia výskumu (40 percent), pomer počtu študentov na učiteľa (20 percent), pomer počtu citácií Scopus na pracovníka (20 percent), reputácia medzi zamestnávateľmi (10 percent), pomer počtu zahraničných študentov (päť percent) a pomer počtu zahraničných učiteľov (päť percent).

V hodnotení podľa predmetov dosiahla UK vo fyzike a astronómii 401. – 450. miesto, v medicíne 501. – 550. miesto a v biologických vedách 551. – 600. miesto.

V čiastočnom rebríčku QS EECA University Ranking hodnotiacom východnú Európu a strednú Áziu má UK 51. miesto zo 400 vysokých škôl.