Kolíková považuje kvalitnú advokáciu za základ právneho štátu

Šéfka rezortu spravodlivosti obrátila na Benátsku komisiu v otázke nastavenia systému advokácie.

11. jún 2021 o 14:40 SITA

BRATISLAVA. Je namieste pýtať sa, aká je zodpovednosť štátu nastaviť mechanizmy tak, aby v prípade, že dôjde k vážnym pochybeniam v advokácii, ktoré krivia spravodlivosť, došlo k náprave a k vyvodeniu zodpovednosti.

Povedala to ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) v dnešnom príhovore na Konferencii advokátov 2021.

S otázkou nastavenia správnych mechanizmov voči advokácií sa šéfka rezortu spravodlivosti obrátila aj na Benátsku komisiu.

V tlačovej správe o tom informoval Peter Bubla z tlačového oddelenia ministerstva spravodlivosti.

Prístup ku kvalitnej právnej pomoci

Kolíková však zároveň zdôraznila, že advokácia je úplne kľúčová pre fungovanie právneho štátu, pretože vyvažuje postavenie tých, ktorí čelia neprávosti.

„Každý by mal mať prístup ku kvalitnej právnej pomoci a určite by štát nemal mať možnosť zasahovať do obsahu zastupovania klienta,“ pokračovala s tým, že kvalita výkonu advokácie je v zásade v rukách Slovenskej advokátskej komory a jej členov.

Ako doplnila ministerka v otázke zodpovednosti štátu pri nastavovaní právnych mechanizmov, v prípade pochybení v advokácii nenašli s komorou advokátov úplnú zhodu.

„Preto som sa v nejakej fáze dialógu obrátila aj na Benátsku komisiu, aby sme danú odpoveď dostali,“ uviedla.

Doba si vyžaduje úpravy

Druhá otázka, ktorú sa šéfka rezortu Benátskej komisie spýtala, tiež súvisí s kvalitou.

„A síce, či potenciálne k vyššej kvalite poskytovania právnych služieb, a to aj na pozadí zmien v právnických povolaniach súvisiacich s rozvojom technológií a spoločenskými premenami, nevedie cesta cez otvorenie tohto priestoru pre viaceré stavovské organizácie,“ vysvetlila Kolíková.

Príhovor ministerka uzavrela s tým, že je otvorená akejkoľvek odpovedi od Benátskej komisie.