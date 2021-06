Premiér podporil Deň narcisov, ten sa stal symbolom solidarity s onkologickými pacientmi

Do nedele 20. júna je možné zapojiť sa do zbierky.

11. jún 2021 o 16:46 SITA

BRATISLAVA. Deň narcisov sa pre ľudí na Slovensku stal tradíciou a symbolom solidarity s onkologickými pacientmi. Uviedol to predseda vlády Eduard Heger (OĽaNO), ktorý sa dnes na Úrade vlády SR (ÚV SR) stretol s výkonnou riaditeľkou Ligy proti rakovine Evou Kováčovou. Informoval o tom tlačový a informačný odbor úradu vlády s tým, že do charitatívnej zbierky sa zapojili aj zamestnanci ÚV SR spolu s premiérom.



Heger podotkol, že máloktorá verejno-prospešná zbierka má takú silnú atmosféru ako Deň narcisov. Poďakoval sa Lige proti rakovine za obetavú prácu a pomoc, ktorú poskytujú chorým pacientom a ich blízkym. Dnešné stretnutie bolo historicky prvé stretnutie predstaviteľov Ligy proti rakovine s predsedom vlády SR na pôde úradu vlády. Podľa jeho slov budú mať dvere na úrade vlády vždy otvorené.



Do nedele 20. júna je možné zapojiť sa do zbierky a prispieť prostredníctvom SMS na číslo 848 v hodnote tri eurá alebo na účet zbierky.