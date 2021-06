Teplota môže vystúpiť až k tridsiatke, hrozia búrky s krúpami

Teplota na horách vo výške 1500 m sa bude pohybovať okolo 13 stupňov Celzia.

12. jún 2021 o 9:09 SITA

BRATISLAVA. Od severozápadu postupuje do strednej Európy studený front spojený s tlakovou nížou so stredom nad Nórskym morom a severnou Škandináviou. Ako informuje na svojej stránke Slovenský hydrometeorologický ústav, pred ním k nám od západu ešte prúdi teplý vzduch.



Dnes bude polooblačno až oblačno, postupne od západu až veľká oblačnosť. Popoludní miestami prehánky alebo búrky, ojedinele intenzívne búrky, aj s krúpami. Najvyššia denná teplota dnes vystúpi na 25 až 30 stupňov Celzia, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši na 23 stupňov Celzia.



Teplota na horách vo výške 1500 m sa bude pohybovať okolo 13 stupňov Celzia.



Fúkať dnes bude prevažne západný vietor s rýchlosťou 2 až 7 m/s (5 až 25 km/h). Pri búrkach vietor prechodne zosilnie. Meteorológovia predpokladajú, že spadne do 10 mm, pri búrkach ojedinele okolo 25 mm zrážok.