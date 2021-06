SaS plne stojí za vládou, povedal Sulík na straníckom kongrese

Sulík verí, že predčasné voľby nebudú.

12. jún 2021 o 11:36 (aktualizované 12. jún 2021 o 11:59) SITA

BRATISLAVA. Predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík verí, že najbližšie parlamentné voľby budú tie riadne, a to vo februári 2024. Uviedol to vo svojom príhovore v úvode straníckeho kongresu v Pezinku.

Doplnil, že štart vlády Igora Matoviča (OĽaNO) bol rozpačitý aj preto, lebo vo vláde boli všetci noví. Terajšiemu premiérovi Eduardovi Hegerovi (OĽaNO) povedal, že plne stojí za vládou, ktorú vedie. SaS rovnako podľa neho plne stojí za všetkými členmi vlády. Heger na to reagoval slovami, že je to silný odkaz pre Slovensko.

Mikulca podporia

Sulík pripomenul, že minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) bude čeliť budúci týždeň odvolávaniu v parlamente.

„Jednoznačne my Romana Mikulca podporíme," zdôraznil. Ak majú v strane podľa jeho slov niekedy nejaké výhrady, príslušného ministra si pozvú na poslanecký klub. Ozrejmil, že Mikulec prišiel a kládli mu otázky za zatvorenými dverami.

„Zodpovedal všetky naše otázky. Výsledkom stretnutia je, že všetkých 13 poslancov stojí za Romanom Mikulcom," dodal.

Predseda SaS vo svojom príhovore poukázal aj na to, že ak sa SaS dostane do parlamentu aj v ďalších parlamentných voľbách, bude to po piaty raz. „Radíme sa medzi extrémne úspešné a skúsené strany," podotkol.



Predseda vlády vo svojom príhovore priblížil, že na Slovensko čaká veľa výziev a na to je potrebné mať silnú koalíciu, odolnú a húževnatú. Koalícia podľa neho stojí na dvoch pilieroch. Tým prvým je vláda a jej členovia a druhým sú poslanci Národnej rady (NR SR).

Za kľúčovú považuje podporu v strane a silné zázemie. Slovensko vstupuje podľa neho do dôležitej etapy, a to do postpandemickej. „V prvom rade nás čaká obnova vzdelávania," zdôraznil. V tejto súvislosti vyjadril podporu ministrovi školstva Branislavovi Gröhlingovi (SaS).

Stranícky kongres

SaS má v sobotu stranícky kongres v Pezinku. Strana sa má na ňom oboznámiť so správou o činnosti rozhodcovskej komisie a správou o činnosti revíznej komisie. Popoludní na nich čakajú voľby členov do republikovej rady, rozhodcovskej komisie a revíznej komisie.

Čestným hosťom na kongrese je okrem premiéra Hegera aj exminister financií Ivan Mikloš, ktorý tiež vystúpil s príhovorom.

Mikloš dnes považuje stranu SaS za najväčšiu záruku toho, „aby sa hranatý s jamkatým nevrátili k moci". Narážal pritom na šéfov strany Smer Roberta Fica a strany Hlas Petra Pellegriniho. Tvrdí, že ak by boli voľby zajtra, volil by SaS.