SIS by bolo potrebné podľa Remišovej rozpustiť a postaviť nanovo

Zásah policajnej inšpekcie v NAKA hodnotí Remišová ako nátlakovú akciu.

12. jún 2021 o 13:40 TASR

BRATISLAVA. Slovenská informačná služba (SIS) potrebuje hĺbkovú reformu, myslí si vicepremiérka a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí). Najlepšie by bolo podľa nej tajnú službu rozpustiť a postaviť nanovo.

Uviedla to v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy. Jej oponent, opozičný poslanec Ladislav Kamenický (Smer) reagoval na jej slová tým, že o tajnej službe by nemalo byť počuť. Myslí si, že verejnosť by mala mať informácie z medializovanej správy SIS, hovorí o manipulácii vyšetrovania.

Zásah policajnej inšpekcie v Národnej kriminálnej agentúre (NAKA) hodnotí Remišová ako nátlakovú akciu. Kamenický to označil za nezmysly. Poukázal na to, že inšpekcia iba preveruje podozrenia, ktoré priniesla medializovaná správa SIS.

Minister vnútra má Remišovej dôveru, ako povedala v súvislosti s blížiacim sa odvolávaním Romana Mikulca (OĽANO) z funkcie v parlamente, ktoré inicioval Smer.

Spor v strane Za ľudí má podľa Remišovej nulový dosah na zvyšok koalície, keďže všetci desiati členovia poslaneckého klubu Za ľudí vládu podporujú. Kým sa situácia nevyrieši, funkcia podpredsedu parlamentu po Jurajovi Šeligovi (Za ľudí) zostane neobsadená.

"Keby bol teraz snem, v takej napätej situácii, stane sa to, že buď odíde jedna, alebo druhá skupina," povedala v súvislosti so žiadosťou časti členov o zvolanie mimoriadneho snemu. Naďalej podporuje reformy, ktoré chce presadiť ministerka spravodlivosti a podpredsedníčka Za ľudí Mária Kolíková.

"Strana Za ľudí už spieva labutiu pieseň," komentoval Kamenický. Hovorí o strane "zberačov funkcií". Pripadá mu "trochu smiešne", že v strane s podporou okolo troch percent sa tvoria už tri frakcie. Predpokladá, že ak bude referendum a vláda bude takto pokračovať, je veľká šanca na predčasné voľby.