Premiér Heger podporí Mikulca v pléne, OĽaNO za ministrom stojí

Mikulec bude v utorok čeliť odvolávaniu.

12. jún 2021 o 14:27 TASR

BRATISLAVA. Koaličné hnutie OĽaNO stojí za svojím ministrom vnútra Romanom Mikulcom, ktorý bude v utorok čeliť odvolávaniu. Vyhlásil to premiér Eduard Heger (OĽaNO) s tým, že plánuje za vládu vystúpiť v pléne Národnej rady a vyjadriť ministrovi podporu, prípadne tak urobí minister financií Igor Matovič (OĽaNO).

Heger tvrdí, že predseda opozičného Smeru Robert Fico obviňuje Mikulca z kauzy, ktorú sám "vyfabrikoval".

"Obvinenia sám vymyslel so svojimi podriadenými. Ak by bol zodpovedný politik, nemal prečo ovládať bezpečnostné zložky takým spôsobom, že vyfabrikoval umelé dôkazy proti Mikulcovi. Išlo o politickú kriminalizáciu," vyhlásil predseda vlády.

Pripomenul, že súd priznal spravodlivosť Mikulcovi a Fico "vyťahuje staré obvinenia, ktoré sám na Mikulca vymyslel".

Heger opakovane deklaruje, že polícia a prokuratúra majú rozviazané ruky, musia však konať zákonne a v rámci svojich kompetencií.

"Ak niekto prekročí svoj rámec, bude musieť niesť za to následky, či to bude Úrad inšpekčnej služby alebo Národná kriminálna agentúra. Každý musí konať v zmysle zákona," uviedol. Nemyslí si, že by medzi silovými a bezpečnostnými zložkami išlo o vojnu. "Očista je náročný proces," skonštatoval.

Na slová vicepremiérky Veroniky Remišovej (Za ľudí), že Slovenská informačná služba (SIS) potrebuje hĺbkovú reformu a najlepšie by ju bolo rozpustiť a postaviť nanovo, reagoval tým, že všetko má svoj čas.

"Rozvaha je dôležitá," skonštatoval. Orgány činné v trestnom konaní podľa neho konajú a čoskoro prídu jednotlivé kauzy na súd, kde už budú zrejmé dôkazy. "V súčasnosti žijeme v domnienkach, potrebujeme si počkať na dôkazy predložené na súd," ozrejmil Heger. Ubezpečil, že rozhodovať budú súdy a potom sa môže viesť diskusia, kto, kde a či vôbec pochybil.

Mimoriadna schôdza, na ktorej chce opozícia vysloviť nedôveru ministrovi vnútra, bude v utorok. Návrh podal Smer. Odôvodňuje ho podozreniami o manipulovaní vyšetrovania viacerých káuz istou skupinou v rámci silových zložiek. Pochybnosti mali vyplynúť zo správy SIS.