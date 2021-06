Knihy z Múzea SNP zaberajú v mojej knižnici celú policu, hovorí francúzsky historik

Prečítajte si výber správ zo Slovenska, ktoré v uplynulom týždni zaujali cudzincov.

12. jún 2021 o 14:58 The Slovak Spectator

1. V ktorých okresoch sú otvorené hotely a kde môžem ísť do aquaparku? Prinášame sériu najčastejších otázok a odpovedí o cestovaní na Slovensko: Hotels, travelling, sightseeing. How to enjoy a holiday in Slovakia

2. Banská Štiavnica chce byť populárnejšia ako Verona. V meste najnovšie pribudli sochy zaľúbencov. Nie všetci ich považujú za vkusné: Instead of love, "garden gnomes" cause uproar in a Slovak UNESCO town

3. Na petržalskej strane Dunaja sa chystajú veľké zmeny. Renováciou má prejsť divadlo, vodárenská veža aj anjel so zlomeným krídlom : The Danube embankment in Petržalka will change its look

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

4. Štát ponúka rekvalifikačné kurzy, systém však nefunguje tak dobre, ako v niektorých iných krajinách: Further education gives hope, but not to people in Slovakia

5. Môžu sa stať ďalším slovenským Esetom. Vývojár a výrobca batérií pre elektromobily začal práce na transformácii nevyužitých pozemkov vo Voderadoch: Slovakia is filling the gap on European car battery market

6. Dopyt po bytoch v hlavnom meste pokračuje, ceny tak ľahko dole nepôjdu. Rast Bratislavy zastaviť nemôžeme, no môžeme ho regulovať, hovorí developer Marián Hlavačka: Bratislava’s growth cannot be stopped, but it can be regulated

7. Uplynulý rok priniesol významné zmeny v Zákonníku práce, nie všetky sa týkali pandémie. Najsledovanejšie zmeny sa týkajú práce z domu, avšak právnici v konečnom dôsledku považujú prijatú novelu za premrhanú príležitosť: Labour market comes to terms with the pandemic’s mixed effects

8. Pracovné priestory už nebudú také ako pred pandémiou. Open space by už nemuseli vyzerať ako kurníky: Open space is no longer the “chicken farm” it used to be

9. Ktorí sú najväčší developeri na Slovensku v kategóriách kancelárskych, bytových, komerčných a priemyselných nehnuteľností? Largest developers in Slovakia

10. Knihy z Múzea SNP zaberajú v mojej knižnici celú policu, hovorí francúzsky historik. Proti prechodu múzea pod rezort obrany sa postavili aj zahranoční historici. Nie je to malé regionálne múzeum, ale inštitúcia európskeho významu, hovoria: Uprising museum to change hands. Foreign historians join critical voices against the move

Ak chcete dostávať prehľad správ o Slovensku v angličtine každý deň priamo do vašej schránky, odoberajte večerný prehľad správ dňa Today in Slovakia. Jedným klikom si ho môžete aktivovať tu.