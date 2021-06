SaS volila na kongrese republikovú radu, najviac hlasov získal Klus

Delegáti zvolili aj členov revíznej komisie a rozhodcovskej komisie.

12. jún 2021 o 19:09 SITA

BRATISLAVA. Delegáti strany Sloboda a Solidarita (SaS) zvolili na kongrese v Pezinku osem členov republikovej rady. Sú medzi nimi Martin Klus, Jozef Kanuščák, Marián Viskupič, Juraj Jevin, Miroslav Žiak, Michal Uherčík, Juraj Droba a Jana Bittó Cigániková.

Troch členov zvolili na štyri roky, jedného na tri roky, dvoch na dva roky a na jeden rok volili dvoch členov. Najviac hlasov získal štátny tajomník rezortu diplomacie Martin Klus.

Rovnako zvolili členov revíznej komisie a rozhodcovskej komisie. Výsledky oznámil predseda volebnej komisie Radovan Sloboda s tým, že voľba bola mimoriadne náročná, keďže trvala viac ako štyri hodiny.



Predseda SaS Richard Sulík uviedol, že spravia všetko pre to, aby táto vláda na čele s Eduardom Hegerom (OĽaNO) fungovala do februára 2024, teda do riadneho termínu parlamentných volieb. Na dnešnom kongrese podľa jeho slov potrebovali zvoliť chýbajúcich členov republikovej rady a až po dnešku je kompletná.

Politické otázky neriešili. Reagoval tak na otázku, či si vie predstaviť spoluprácu so stranou Hlas. Doplnil však, že si ju predstaviť nevie, lebo je to podľa neho prezlečený Smer.



Republiková rada SaS je výkonným orgánom strany. Za svoju činnosť zodpovedá kongresu a je povinná riadiť sa jeho uzneseniami a zabezpečovať ich plnenie. Republikovú radu tvorí predseda strany z titulu svojej funkcie a 12 ďalších členov volených kongresom.