Kollár od začiatku pochopil, že nesmie siahať na Matovičove srdcovky

4. marec 2020. Igor Matovič a Boris Kollár na tlačovej konferencii po spoločnom rokovaní po voľbách do Národnej rady SR 2020. (Zdroj: SME - MARKO ERD)

BRATISLAVA. Aj ľudia v OĽaNO sa po tomto budú strániť Borisa Kollára a jeho strany - vyhlásil pred dvoma rokmi dnes najbližší partner šéfa Sme rodina vo vládnej koalícii Igor Matovič.

Kollárovi vyčítal, že sa pridal do bloku európskych krajne pravicových strán, vrátane francúzskeho Národného frontu Marine Le Penovej.

"Očakával som, že do tohto zoskupenia fašistov, bláznov a extrémistov Európy sa prihlási v prvom rade Kotleba," kritizoval Matovič predsedu Sme rodina. Napriek tomu spoluprácu s ním po voľbách nezatracoval, podobne ako ostatné opozičné strany.

Bola to práve Sme rodina, o ktorej sa pred vyše rokom diskutovalo, či vôbec bude súčasťou Matovičovej vlády. Výhrady voči minulosti jej členov mal vtedajší predseda Za ľudí Andrej Kiska.

Napokon Matovič Kiskovi, s ktorým chcel ešte pred voľbami skladať desatoro spoločných programových bodov, odkázal, že ak bude trvať na koalícii bez Kollára, vypadnúť z nej môže on.

"Nebuďme pápežskejší ako pápež, ľudia rozhodli," reagoval vtedy líder OĽaNO. Na presadzovanie zmien chcel v parlamente ústavnú väčšinu, ktorú by bez Kollárovej strany nedosiahol.

Po viac ako roku fungovania vládnej koalície sa zdá, že Sme rodina získalo u Matoviča špeciálne postavenie. Líder OĽaNO, inokedy známy výpadmi proti svojim kritikom, sa však proti Sme rodina neozval ani vo chvíli, keď útočila na jeho vlastného ministra.

"Tak dobrý minister vnútra nekoná,“ kritizoval minister práce zo Sme rodina Milan Krajniak ministra vnútra OĽaNO Romana Mikulca. Mikulec podľa neho stráca prehľad v tom, čo sa mu deje v rezorte.

Sme rodina, tak ako aj opozičný Smer či Hlas, hovorí o údajnom ovplyvňovaní vyšetrovaní v známych korupčných kauzách.

"Našli akýsi pakt o neútočení v oblastiach, ktoré sú pre každú z týchto dvoch strán (OĽaNO a Sme rodina, pozn. red.) citlivé. Môžeme to vidieť aj ako akúsi splátku dlhu – Boris Kollár podržal Igora Matoviča, keď to najviac potreboval, a Igor Matovič mu to teraz vracia a drží Sme rodina chrbát," hodnotí politologička z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského Aneta Világi.

Hoci sa Sme rodina javila počas najväčších sporov v koalícii ako najmenej konfliktná, platilo to podľa politologičky iba dovtedy, kým niekto nesiahol na jej záujmy.

Kollár proti mafii?

"Zorganizoval prevoz asi 6 kg heroínu, ku ktorému došlo asi pred dvoma týždňami," píše sa o aktivitách veksláka Petra Steinhübela v správe tajnej služby z roku 1990, ktorú napísal nadporučík s priezviskom Čambor. Zo Steinhübela sa neskôr stal jeden z bossov bratislavského podsvetia.

"Na vlastnú organizáciu prevozu použil svojich poskokov Romana Deáka, Borisa Kollára a Jána Daniša (všetko osoby, zaoberajúce sa nelegálnou výmenou peňazí)," pokračuje správa Úradu na ochranu ústavy a demokracie. Do redakcie SME prišiel dokument v čase volieb v roku 2016.