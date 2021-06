Prokuratúra nariadila vypočuť bývalého príslušníka SIS Kosíka

Zastavenie vyšetrovania starej kauzy SIS bolo nezákonné.

18. jún 2021 o 23:34 Matúš Burčík

Ľuboš Kosík po príchode do Mali (vľavo) a teraz. (Zdroj: Archív ĽK)

BRATISLAVA. Únos prezidentovho syna, vražda bývalého policajta Roberta Remiáša a pokus o likvidáciu korunného svedka únosu Oskara Fegyveresa, ktorého Remiáš chránil.

To sú tri najvážnejšie kauzy spojené s činnosťou SIS pod vedením Ivana Lexu za éry Vladimíra Mečiara v rokoch 1995 až 1998. Ani jedna z nich nie je doteraz potrestaná.

Kým nedávny šéf tajnej služby Vladimír Pčolinský je dnes vo väzbe pre obvinenie z korupcie, Lexa napriek viacerým vážnym podozreniam žije na slobode.

"Ja si myslím, že to už je rozhodnuté. To som dneska dal pokyny, ako to má vyzerať," hovoril vo zverejnenom telefonáte z roku 1996 Lexovi vtedajší minister vnútra Ľudovít Hudek.

Z nahrávky vyplývalo, že sa dohadujú na marení vyšetrovania únosu prezidentovho syna Michala Kováča mladšieho. Lexa v telefonáte Hudekovi sľuboval, že ak sa zbaví nepohodlného vyšetrovateľa, dostane "pusu na čelo".

Únos a smrť spojky

Aj keď po odchode Mečiarovej garnitúry sa polícii podarilo únos objasniť, súdnemu procesu s Lexom a spol. stále bránia Mečiarove amnestie.

Parlament ich síce zrušil v roku 2017, čaká sa však na rozhodnutie Súdneho dvora EÚ, ktorý má povedať, či bol tento postup zákonný.

V prípade vraždy Remiáša z apríla 1996 sa polícia za 25 rokov nepohla. Napriek indíciám, že atentát si vtedajšia SIS objednala v podsvetí, polícia doteraz neobvinila konkrétnych páchateľov.

Remiáš bol priateľom príslušníka SIS Fegyveresa, ktorý ako prvý prehovoril pred vyšetrovateľmi o únose. Pre obavy o svoju bezpečnosť sa po výpovedi roky ukrýval v zahraničí. Remiáš mu robil spojku so Slovenskom.

Vo februári 2018 ďalší bývalý príslušník SIS Ľuboš Kosík pre SME opísal, ako Lexova tajná služba vypátrala Fegyveresov úkryt vo Švajčiarsku a údajne tam vyslala komando, ktoré malo Fegyveresa zlikvidovať. Malo to byť zhruba v januári 1997, akcia však nevyšla.

Kosík prehovoril z afrického Mali, kde sa zdržiava od roku 2016. Zo Slovenska zmizol krátko predtým, ako mu Najvyšší súd vymeral 14-ročný trest v úplne inej veci. Odsúdili ho za falšovanie zmeniek v hodnote 2,4 milióna eur, ktoré malo poškodiť jeho bývalého obchodného partnera.

Vyšetrovanie po rokoch

Na základe Kosíkovho svedectva v SME začala polícia po 21 rokoch vyšetrovanie údajného pokusu o vraždu Fegyveresa. Od redakcie si pod hrozbou sankcií vyžiadala originál nahrávky rozhovoru s Kosíkom.