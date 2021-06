Identitu Múzea SNP kradnúť nechceme, tvrdí šéf Vojenského ústavu

Petíciu na zachovanie súčasného podpísalo vyše 5-tisíc ľudí.

14. jún 2021 o 14:22 TASR

BRATISLAVA. Vojenský historický ústav (VHÚ) nechce uniesť ani ukradnúť Múzeum Slovenského národného povstania, jeho identitu ani zameranie.

Zdôraznil to riaditeľ VHÚ Miloslav Čaplovič, ktorého mrzí, že oznámený zámer presunu Múzea SNP pod zriaďovateľskú pôsobnosť ministerstva obrany je sprevádzaný nekorektnými vyjadreniami na adresu inštitúcie, ktorú vedie.

Riaditeľ poukazuje na možné benefity

Vo svojom stanovisku preto poukazuje na možné benefity, ktoré by presun a začlenenie múzea pod VHÚ priniesli. Uisťuje, že v prípade transformácie budú v súčasnosti realizované vedecké projekty a úlohy vedeckých a výskumných pracovníkov Múzea SNP implementované do plánov vedeckej a výskumnej činnosti.

"VHÚ v prípade začlenenia Múzea SNP do jeho organizačnej štruktúry predloží po dôslednej analýze svojmu zriaďovateľovi návrh Koncepcie rozvoja VHÚ na roky 2023 – 2030, ktorý bude jednoznačne zohľadňovať aj reálne požiadavky na rozvoj Múzea SNP v Banskej Bystrici v uvedenom období,“ dodal Čaplovič.

Poukazuje na to, že jedným z dôležitých cieľov tejto koncepcie by bolo vybudovanie novej modernej stálej expozície v Múzeu SNP, a to do roku 2024, keď bude 80. výročie SNP.

"Ďalším benefitom by bolo obohatenie a rozšírenie zbierkového fondu archívneho pracoviska v Múzeu SNP presunom archívnych zbierok viažucich sa k problematike SNP z bratislavského Vojenského historického archívu,“ dodáva.

Spojenie by podľa jeho slov malo výrazne pozitívny vplyv i na údržbu exponátov veľkorozmerných zbierkových predmetov v exteriéri Múzea SNP, Čaplovič v tejto súvislosti pripomína výhody využitia pomoci vojenských špecialistov.

Šéf VHÚ súhlasí i s argumentom, že presun pod zriaďovateľskú pôsobnosť rezortu obrany umožní intenzívnejšie investície do potrieb a rozvoja múzea, verí tomu na základe pozitívnej skúsenosti pri komunikácii s rezortom o rozvoji VHÚ.

Čaplovič dôrazne odmieta spochybňovanie kvality VHÚ, pripomína, že inštitúcia má svojou doterajšou činnosťou i súčasnými aktivitami nezastupiteľné postavenie a prostredníctvom dosiahnutých výsledkov aj povesť vedeckého, archívneho a múzejného pracoviska, ktorého pracovníci sú vo svojich odboroch na slovo vzatí profesionáli.

"Je mi ľúto, že diskusia o Múzeu SNP stráca kontúry vecnosti a odbornosti. Úmysel rezortu obrany vnímam ako úprimnú snahu o skutočnú podporu a vytvorenie priaznivých podmienok na ďalší rozvoj VHÚ a spolu s ním, v prípade transformácie, aj Múzea SNP," dodal Čaplovič.

Vedenie múzea sa bojí poškodenia reputácie

O pláne zmeny zriaďovateľa Múzea SNP a podpísaní memoranda v tomto zmysle informovali ministri obrany a kultúry 5. mája, zmenu odôvodňovali aj možnou vyššou alokáciou pre múzeum.

Vedenie Múzea SNP sa obáva, že krok, ktorý nebol prediskutovaný, môže zapríčiniť fragmentáciu činnosti múzea a poškodenie vybudovanej reputácie, prípadná strata právnej subjektivity zasa znemožní čerpať externé dotačné zdroje.

Na podporu zachovania súčasného stavu vznikla petícia, v priebehu dvoch týždňov ju podpísalo viac ako 5-tisíc ľudí. Zámer, naopak, odobril Výbor Národnej rady SR pre kultúru a médiá.

Opozičný Smer deklaroval legislatívnu iniciatívu, ktorá by mala presunu medzi rezortmi zabrániť, z Múzea SNP chce vytvoriť verejnoprávnu inštitúciu.