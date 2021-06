Ranný brífing: Kuciakov prípad sa vracia, Kočnerovi ide o všetko

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

14. jún 2021 o 23:12 Michal Deliman

Marian Kočner bude dnes čeliť novým dôkazom a znaleckým posudkom, za vinného ho však neuznajú. Oslobodzujúci rozsudok môže Najvyšší súd uznať alebo prípad vrátiť.

Po mesiacoch v kolúznej väzbe sa čoraz častejšie začalo v súvislosti s Monikou Jankovskou rozprávať o jej psychickom zdraví. Môže jej stav ovplyvniť rozhodnutie súdu o jej vine alebo nevine? A čo súd robí v prípade, ak zistí, že obvinený svoje psychické problémy len predstiera? Zistíte v dnešnom vydaní podcastu Dobré ráno.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Čo môže Najvyšší súd urobiť s kauzou Kuciakovej vraždy?

Szabó prišiel o slobodu, no nie o funkciu. Jeho odvolanie nie je isté

Severokórejčania aj Rusi. Ako hackeri vydierajú Slovákov?

Cichanovská: Bielorusi dosiahli obrovské veci. Pochopili a spoznali sa ako národ

Prvý zápas, prvý úspech. Slováci zdolali Poliakov

Matematika mozgu chýba. Mení jeho chémiu

Čo môže Najvyšší súd urobiť s kauzou Kuciakovej vraždy?

Obžalovaní z vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice: Alena Zsuzsová, Miroslav Marček, Tomáš Szabó a Marian Kočner. (zdroj: TASR, SME/Jozef Jakubčo)

Marian Kočner bude dnes čeliť novým dôkazom aj znaleckým posudkom. Prokuratúra sa za desať mesiacov, odkedy ho prvostupňový súd oslobodil v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, pripravila na odvolacie pojednávanie na Najvyššom súde.

Prokurátor navrhuje vykonať viacero nových dôkazov. Napríklad správu znalcov, ktorá potvrdzuje, že obžalovaní si medzi sebou pred vraždou písali častejšie v inotajoch.

Denník SME pripravil otázky a odpovede, v akom štádiu kauza je a ako sa môže ďalej vyvíjať.

Kočnerovi ide o všetko: O očakávaniach ďalšieho vývinu kauzy hovorí pre SME právny zástupca Zlatice Kušnírovej Roman Kvasnica.

O očakávaniach ďalšieho vývinu kauzy hovorí pre SME právny zástupca Zlatice Kušnírovej Roman Kvasnica. Zuby sa kývu: Nový posudok rozpletá jazykové hry o zuboch či o svrabe a ukazuje, že vykladať napísané doslovne sa prieči realite. A teda treba rátať s akousi úmyselnou metaforikou, ktorá však zase vyžaduje podporu dôkazov, píše Zuzana Kepplová.

Szabó prišiel o slobodu, no nie o funkciu. Jeho odvolanie nie je isté

Adrián Szabó ide do väzby. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Na Najvyšší súd prišiel ešte ako slobodný človek, o hodinu a pol neskôr ho už s nasadenými putami prevážali do výkonu väzby v bratislavskom Justičnom paláci. Šéf policajnej inšpekcie Adrián Szabó prišiel na druhý pokus o slobodu, no funkcia mu zatiaľ ostáva.

Aj s obvinením z korupcie a zneužitia právomoci formálne však naďalej stojí na čele útvaru, ktorý má trestnú činnosť policajtov vyšetrovať.

Sám odstúpiť odmieta s vysvetlením, že je nevinný. Jeho odvolávanie tak bude ďalšou skúškou súdržnosti koaličných strán.

Vládny návrh toho, aby bol funkcie zbavený, totiž musí schváliť brannobezpečnostný výbor trojpätinovou väčšinou. V praxi to znamená súhlas deviatich poslancov z celkovo pätnásťčlenného výboru.

Svoj hlas vopred negarantuje najmä poslanec Peter Pčolinský zo Sme rodina.

V skratke ďalšie správy zo Slovenska:

Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili 12 prípadov nákazy koronavírusom. Laboratóriá otestovali 1 093 vzoriek. Počet hospitalizovaných pacientov stúpol o 13 na 243. Potvrdili ďalšie dve úmrtia na Covid-19. Pribudlo 6 063 zaočkovaných.

PCR testy odhalili 12 prípadov nákazy koronavírusom. Laboratóriá otestovali 1 093 vzoriek. Počet hospitalizovaných pacientov stúpol o 13 na 243. Potvrdili ďalšie dve úmrtia na Covid-19. Pribudlo 6 063 zaočkovaných. Matovič prehliada Mikulca: Líder OĽaNO Igor Matovič sa stiahol do úzadia. Nekomentuje ani návrh opozičného Smeru na odvolávanie ministra vnútra Romana Mikulca, ktorého kritizovali aj predstavitelia koaličnej Sme rodina.

Líder OĽaNO Igor Matovič sa stiahol do úzadia. Nekomentuje ani návrh opozičného Smeru na odvolávanie ministra vnútra Romana Mikulca, ktorého kritizovali aj predstavitelia koaličnej Sme rodina. Zurianovi zrušili obvinenie: Prokurátorka Generálnej prokuratúry rozhodla, že uznesenie o vznesení obvinenia Branislava Zuriana bolo nezákonné, neopodstatnené a predčasné, vydané na základe nedostatočne zisteného skutkového stavu.

Severokórejčania aj Rusi. Ako hackeri vydierajú Slovákov?

Identitu hackerov sa väčšinou odhaliť nepodarí. (zdroj: Pixabay)

Hackeri si nedávajú prestávku ani počas pandémie. Naopak, ich aktivita podľa štatistík rastie. A nielen preto, že ľudia viac nakupujú na e-shopoch alebo pracujú na home office.

V polovici apríla napríklad napadli IT systémy írskych zdravotníckych služieb. Snažili sa do nich preniknúť pomocou škodlivého kódu (takzvaného ransomvéru), ktorý blokuje počítače alebo šifruje na nich uložené dáta, pričom za obnovenie prístupu je požadované výkupné. Írski vládni itečkári po útoku preventívne odstavili zdravotnícke servery, v dôsledku čoho pacienti prišli o termíny na ambulantné vyšetrenia.

Že sú kyberútoky čoraz častejšie, sme si zvykli už aj na Slovensku. Zvyčajne nejde o aktivity solitérov, ale dobre organizované skupiny, niekedy sponzorované vládami iných štátov. Aké kybergangy šarapatia v slovenských počítačoch? Odkiaľ sú? O čo im ide a ako sú úspešné?

V skratke ďalšie správy z ekonomiky:

IT tipy na koronu: Potvrdenie o vakcinácii proti covidu, prípadne o prekonaní ochorenia alebo negatívnom teste sa zrejme čoskoro stane vstupenkou do "bežného" života. Okrem covidu reagujú vývojári, samozrejme, aj na ďalšie lokálne i globálne výzvy, s ktorými podnikatelia zápasia. Pozrite si naše tipy.

Potvrdenie o vakcinácii proti covidu, prípadne o prekonaní ochorenia alebo negatívnom teste sa zrejme čoskoro stane vstupenkou do "bežného" života. Okrem covidu reagujú vývojári, samozrejme, aj na ďalšie lokálne i globálne výzvy, s ktorými podnikatelia zápasia. Pozrite si naše tipy. U Remišovej zachytili Apple: Doba koronová nás naučila viac času tráviť doma a vybaviť na diaľku, čo sa len dá. V pracovnej i v súkromnej oblasti. Napriek rokom rečí však v kvalite digitálnej infraštruktúry a komunikácie so štátom na diaľku stále výrazne zaostávame za svetom a tá nie je veľmi vzdialená od úrovne "Neotravujte, tu sme pri žatve", píše Branislav Benčat.

Doba koronová nás naučila viac času tráviť doma a vybaviť na diaľku, čo sa len dá. V pracovnej i v súkromnej oblasti. Napriek rokom rečí však v kvalite digitálnej infraštruktúry a komunikácie so štátom na diaľku stále výrazne zaostávame za svetom a tá nie je veľmi vzdialená od úrovne "Neotravujte, tu sme pri žatve", píše Branislav Benčat. Zarobili na antigénových testoch: Spoločnosť Eurolab Lambda, ktorá štátu dodala antigénové testy na minuloročné celoplošné testovanie, zaznamenala vlani tržby 55,5 milióna eur a zisk 3,7 milióna eur. Rok predtým mala tržby na úrovni 4,6 milióna eur a zisk necelých 32-tisíc eur.

Bielorusi dosiahli obrovské veci. Pochopili a spoznali sa ako národ

Líderka bieloruskej opozície Sviatlana Cichanovská. (zdroj: TASR/AP)

Začiatkom minulého roka žila život učiteľky angličtiny a najmä matky dvoch detí. Lenže po tom, ako sa jej manžel Siarhej rozhodol kandidovať na post bieloruského prezidenta, sa jej život zmenil.

Sviatlana Cichanovská sa stala po uväznení manžela sama kandidátkou, podľa všetkého vo voľbách uspela, ale oficiálne zvíťazil autokrat Alexander Lukašenko. Následné protesty proti sfalšovaniu volieb boli režimom tvrdo potlačené a sama Cichanovská čelila dileme, či skončí za mrežami, alebo odíde do exilu.

Vybrala si odchod a teraz žije v litovskom Vilniuse a vystupuje ako hlavná tvár demokratickej opozície. Keď minulý týždeň navštívila Prahu, vyzeralo to ako skutočná štátna návšteva prezidentky.

Prijatie u prezidenta Miloša Zemana, premiéra Andreja Babiša, ministra zahraničia Jakuba Kulhánka, vystúpenie na pôde českého Senátu, ktorý cestu organizoval, a mnoho ďalších stretnutí. Sviatlane Cichanovskej sa rozhodne zmenil život.

V skratke ďalšie správy zo sveta:

Madrid sľubuje Kataláncom veľkorysosť: Milosť by sa podľa návrhu vládnych socialistov týkala dvanástich katalánskych separatistov, ktorí v roku 2017 presadili referendum o nezávislosti regiónu, aj keď bolo podľa španielskeho najvyššieho súdu protiústavné.

Milosť by sa podľa návrhu vládnych socialistov týkala dvanástich katalánskych separatistov, ktorí v roku 2017 presadili referendum o nezávislosti regiónu, aj keď bolo podľa španielskeho najvyššieho súdu protiústavné. Rusi sa nechcú očkovať: Pre Moskovčanov sa dnes začne povinný týždeň pracovného pokoja. Obyvatelia ruskej metropoly zaň však nevďačia žiadnym sviatkom. Voľno nariadil starosta Moskvy Sergej Sobjanin, ktorého znepokojuje prudký nárast nakazených.

Pre Moskovčanov sa dnes začne povinný týždeň pracovného pokoja. Obyvatelia ruskej metropoly zaň však nevďačia žiadnym sviatkom. Voľno nariadil starosta Moskvy Sergej Sobjanin, ktorého znepokojuje prudký nárast nakazených. Čína obvinila G7: Hovorca čínskeho veľvyslanectva v Londýne uviedol, že záverečné oficiálne vyhlásenie lídrov G7 obsahovalo "prekrútené fakty" o Ujgurskej autonómnej oblasti Sin-ťiang, Hongkongu a Taiwane a "očierňovalo Čínu".

Zo zahraničných webov:

Prvý zápas, prvý úspech. Slováci zdolali Poliakov

Gólová radosť slovenských futbalistov. (zdroj: TASR)

Slovensko zdolalo Poľsko 2:1 na ME vo futbale. O góly Slovenska sa postarali Róbert Mak a Milan Škriniar. Prvý gól bol zapísaný brankárovi Poľska Wojciechovi Szczesnému ako vlastný.

Slováci otvorili skóre v 14. minúte, keď Róbert Mak skvelým sólom od ľavej autovej čiary prešiel cez dvoch Poliakov. Jeho ostrú a jemne tečovanú strelu obrancom Kamilom Glikom do žrde odrazil telom do vlastnej brány brankár Wojciech Szczęsny.

Poliaci hneď z prvej akcie na začiatku druhého polčasu vyrovnali, presadil sa Karol Linetty.

V 62. minúte videl Grzegorz Krychowiak červenú kartu, keď sa druhýkrát vyfauloval na Jakubovi Hromadovi a v 69. minúte rozhodol o triumfe slovenského tímu umiestnenou strelou po rohu Milan Škriniar.

Mužstvo trénera Štefana Tarkoviča sa najbližšie stretne so Švédskom v piatok 18. júna o 15.00 h opäť na Štadióne Krestovskij.

V skratke ďalšie správy zo športu:

Česi potvrdili víťazstvo parádnym gólom: Česko zdolalo Škótsko 2:0. O oba góly hostí sa v glasgowskom Hampden Parku postaral útočník Patrik Schick a jeho druhý presný zásah bol výstavný, keď strelou z polovice ihriska potrestal vybehnutie brankára Davida Marshalla.

Česko zdolalo Škótsko 2:0. O oba góly hostí sa v glasgowskom Hampden Parku postaral útočník Patrik Schick a jeho druhý presný zásah bol výstavný, keď strelou z polovice ihriska potrestal vybehnutie brankára Davida Marshalla. Dáni kritizujú UEFA: Keď dánsky futbalista Christian Eriksen skolaboval priamo na ihrisku, nikoho z jeho spoluhráčov v tej chvíli nezaujímalo, ako dopadne ich zápas proti Fínsku. S odstupom času dánsky brankár Kasper Schmeichel ostro vystúpil proti Európskej futbalovej únii. Podľa jeho slov dostali hráči dve možnosti.

Keď dánsky futbalista Christian Eriksen skolaboval priamo na ihrisku, nikoho z jeho spoluhráčov v tej chvíli nezaujímalo, ako dopadne ich zápas proti Fínsku. S odstupom času dánsky brankár Kasper Schmeichel ostro vystúpil proti Európskej futbalovej únii. Podľa jeho slov dostali hráči dve možnosti. Djokovičovi radil malý chlapec: Novak Djokovič prišiel po svojej výhre na Roland Garros s milým gestom. Víťaznú raketu daroval malému chlapcovi z publika. "Chlapca nepoznám, ale veľmi ma celý zápas povzbudzoval. Aj keď som prehrával 0:2 na sety. Stále som počul, ako kričí: Získavaj prvé podania, choď si pre ľahké body a potom diktuj tempo. Tak trocha ma trénoval," hovoril tenista.

Matematika mozgu chýba. Mení jeho chémiu

Ilustračné foto. (zdroj: Archív SME - Gabriel Kuchta)

Ak by sa niektorí študenti mali rozhodnúť sami za seba, asi by si nezvolili matematiku ako jeden z vyučovaných predmetov. Zrejme by urobili chybu.

Študenti, ktorí sa neučia matematiku, majú totiž rozdielnu chémiu mozgu.

Naznačuje to štúdia zverejnená vo vedeckom časopise PNAS. Skúmali v nej britských žiakov, ktorí sa ako jedni z mála na svete môžu v šestnástich rokoch rozhodnúť, či sa chcú ďalej učiť matematiku.

Štúdia je súčasťou väčšieho výskumu, v ktorom vedci zisťujú, ako matematika vplýva na mozog a správanie od detstva po dospelosť.

V skratke ďalšie správy z vedy a techniky:

Spánok a depresia: Dlhodobo sa ukazuje, že ponocovači či nočné sovy majú väčšiu náchylnosť na depresiu. Môže sa prejavovať pocitmi smútku, beznádeje, podráždenosťou, zníženou motiváciou a úzkosťami. Riziko vzniku depresívnych stavov sa dá zrejme jednoducho znížiť.

Dlhodobo sa ukazuje, že ponocovači či nočné sovy majú väčšiu náchylnosť na depresiu. Môže sa prejavovať pocitmi smútku, beznádeje, podráždenosťou, zníženou motiváciou a úzkosťami. Riziko vzniku depresívnych stavov sa dá zrejme jednoducho znížiť. Kríženie druhov praľudí: Bežné kríženie sapientov s neandertálcami vo vrchnom paleolite vysvetľuje nálezy kamenných nástrojov a iných artefaktov odlišných od klasicky neandertálskych i neskorších sapientných. Medzi obomi druhmi dochádzalo aj ku kultúrnym výmenám. Azda načas tvorili aj zmiešané populácie, kým neprevážila sapientná DNA.

Bežné kríženie sapientov s neandertálcami vo vrchnom paleolite vysvetľuje nálezy kamenných nástrojov a iných artefaktov odlišných od klasicky neandertálskych i neskorších sapientných. Medzi obomi druhmi dochádzalo aj ku kultúrnym výmenám. Azda načas tvorili aj zmiešané populácie, kým neprevážila sapientná DNA. Fotografie z Marsu: Nové fotografie zobrazujú čínsky rover a pristávací modul na povrchu Marsu. Štyri fotografie, ktoré zverejnil Čínsky národný vesmírny úrad, ukazujú aj horný stupeň roveru Ču-žung a tiež pohľad predtým, ako zišiel zo svojej platformy.

