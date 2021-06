Dobré ráno: Najvyšší súd vyčíta, že oslobodeniu Kočnera chýbala logika

Vražda Jána a Martiny ide späť na súd.

15. jún 2021 o 23:19 Zuzana Kovačič Hanzelová, Nikola Bajánová, Adam Valček

Rodina v to dúfala, na Najvyššom súde sa napätie dalo krájať, a Marian Kočner po prvý raz sedel na pojednávaní v modrom väzenskom mundúre.

Najvyšší súd vracia späť prípad vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej a zrušil nevinu Kočnerovi aj Zsuzsovej. Súd tak opätovne bude rozhodovať o tom, či si Marián Kočner a Alena Zsuzsová objednali vraždu novinára Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.

Zuzana Kovačič Hanzelová sa na túto tému pýta reportéra Adama Valčeka.

Zdroj zvukov: SME, TA3

Krátky prehľad správ

Vyšetrovateľ inšpekcie zaistil z NAKA v Trenčíne originál vyšetrovacieho spisu v živej veci exriaditeľa SIS Vladimíra Pčolinskéh o. Potvrdil to krajský prokurátor v Bratislave Rastislav Remeta. Originál spisu vrátila inšpekcia NAKE po vyhotovení kópie. Inšpekcia zaistila počas štvrtkovej akcie v NAKA šesť spisov, dva z toho živé originály.

Ak by sa parlamentné voľby konali v júni, vyhrala by ich strana Hlas expremiéra Petra Pellegriniho so ziskom 21 percent . Na druhom mieste by skončila koaličná SaS s 13,9 percentami a tretí Smer Roberta Fica s 10,6 percentami. Vyplýva to z prieskumu preferencií, ktorý realizovala agentúra AKO. Do parlamentu by sa dostalo spolu osem strán. Progresívne Slovensko 8,3, Sme rodina 7,8, KDH 5,3 a Alianciu 5,2 opýtaných. Koaličná Za ľudí by skončila za bránami parlamentu, získala by len 3,6 percenta hlasov.

Radoslav Procházka uspel so žiadosťou o odpustenie justičnej skúšky. Bývalý politik sa môže uchádzať v budúcnosti o sudcovské miesto bez povinnosti absolvovať skúšku. Súdna rada tak urobila na žiadosť ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej, ktorú o to požiadal Procházka. Ten hovorí, že sa pôvodne chcel uchádzať o miesto sudcu na Najvyššom správnom súde, ale rozmyslel si to a chce si nechať otvorenú možnosť byť sudcom do budúcnosti.

Slovensko a Rakúsko sa nezhodujú pri dostavbe Mochoviec. Rakúsko považuje jadrové elektrárne za rizikové, má dlhodobo odmietavý postoj voči atómovej energii. Premiér Eduard Heger ubezpečil kancelára Kurza, že dostavba Mochoviec bude bezpečná a bude spĺňať všetky bezpečnostné štandardy.

Odporúčanie

Today Explained má diel, ktorý možno pomôže viacerým z vás. Mnohí sa nás často pýtate, čo máte robiť, ak vaši blízki – rodičia, starí rodičia, kamaráti – prepadnú konšpiráciám.

