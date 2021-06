Špecializovaný súd dostal druhú šancu, reaguje advokát Kuciakovcov

Spravodlivosť zvíťazila, vyjadrili sa po rozsudku Najvyššieho súdu rodičia zavraždených.

15. jún 2021 o 19:30 SITA, TASR

Načítavam video... https://cdn.jwplayer.com/players/oFBiYBjt.html

BRATISLAVA. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Michal Šúrek je spokojný, že odvolanie na Najvyššom súde dopadlo v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice úspešne. Zároveň rešpektuje všetky výroky týkajúce sa rozhodnutia a tiež to, že odvolávací súd nevyhovel jeho požiadavke prideliť spis inému senátu Špecializovaného trestného súdu (ŠTS).

Súvisiaci článok Najvyšší súd zvrátil verdikt o oslobodení Kočnera. Čo to znamená? Čítajte

"Odvolací súd uznal naše argumenty v odvolávacom konaní, ale bude potrebné si počkať na písomné vyjadrenie rozsudku, keďže Najvyšší súd avizoval, že sa vyjadrí k tomu, čo bude v danej veci potrebné vykonať," povedal Šúrek.

Pripomenul, že po vrátení rozsudku na Špecializovaný trestný súd budú vo veci vraždy vykonávané ďalšie dôkazy a až potom bude možné prísť k objektívnym záverom.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Kubina: Špecializovaný súd dostal druhú šancu

Podľa právneho zástupcu rodiny Jána Kuciaka Petra Kubinu Špecializovaný trestný súd dostal druhú šancu, aby dokázal, že je nestranný a objektívny.

Kubina povedal, že rozhodnutie Najvyššieho súdu vníma pozitívne. „Je to maximum toho, v čo sa dnes dalo dúfať,“ pokračoval s tým, že rešpektuje rozhodnutie Najvyššieho súdu neodňať prípad senátu Ruženy Sabovej.

„Súd má byť objektívny, nezávislý a nestranný. Keď teraz dostane prvostupňový súd pokyny, čo má ešte vykonať a akým spôsobom to má hodnotiť, tak je jeho povinnosťou to urobiť. Ak by to neurobil, tak tam by už založil pochybnosti o svojej nestrannosti,“ vysvetlil Kubina a dodal, že treba dať prvostupňovému senátu šancu.

Kvasnica: Prípad vraždy sa začína odznova

Podľa právneho zástupcu Zlatice Kušnírovej Romana Kvasnicu sa prípad vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej začína odznovu.

Kvasnica zdôraznil, že rozhodnutím Najvyššieho súdu vznikla úplne nová procesná situácia a senát najvyššieho súdu dal „viac menej“ za pravdu prokurátorovi a právnym zástupcom poškodených.

„Nehovorme o vine a nevine, hovorme o tom, že sa tu musia vykonať ďalšie dôkazy, ktoré nám podľa mňa prvostupňový súd bezdôvodne odmietol,“ pokračoval Kvasnica.

Rozhodnutie ponechať vec senátu Špecializovaného trestného súdu, ktorý o prípade rozhodoval minulý rok, Kvasnica rešpektuje. „Veríme, že bude spravodlivo rozhodnuté,“ dodal.

Para sa chystá do Luxemburgu

Obhajca obžalovaného Mariana Kočnera Marek Para v reakcii povedal, že v opätovnom konaní pred Špecializovaným trestným súdom bude obhajoba argumentovať rovnako, teda v prospech neviny.

„Počkáme ešte na rozsah dokazovania, ktoré súd určil," odkázal Para.

Pokiaľ ide o komunikáciu z Threemy a jej interpretáciu, podľa Paru vyznieva v prospech jeho klienta. „Zároveň sa chystáme na súd do Luxemburgu (sídlo Súdneho dvora Európskej únie, pozn. SITA)," dodal.

Kušnírová: Spravodlivosť zvíťazila

Na rozhodnutie Najvyššieho súdu reagovala aj matka Martiny Kušnírovej Zlatica.

Súvisiaci článok Kočner sa vracia do svojej cely bez rozsudku nevinný Čítajte

„Som rada, že spravodlivosť zvíťazila. Je to taký prvý výkrik do tmy pre spravodlivosť na Slovensku. Nielen kvôli našim deťom, ale aj pre budúce generácie,“ povedala.

Jozef Kuciak, otec zavraždeného novinára, vníma rozhodnutie súdu ako zadosťučinenie. "Konečne spravodlivosť zvíťazila. Verím, že to zdarne dokončíme pred Špecializovaným trestným súdom" skonštatoval.

Dúfa, že budúce rozhodnutie špecializovaného súdu bude spravodlivejšie. "Ja by som to už nezvládol, keby sa to malo všetko začať od začiatku," povedal.

Ako rozhodol Najvyšší súd v kauze Kuciak

Najvyšší súd zrušil rozsudok Špecializovaného trestného súdu zo septembra minulého roka v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice a vraždy Petra Molnára. Senát zároveň vrátil konanie do Pezinka na Špecializovaný trestný súd.

Konkrétne má prvostupňový súd opätovne prejednať obžalobu voči Marianovi Kočnerovi a Alene Zsuzsovej.

V prípade Tomáša Szabóa síce pôvodný trest 25 rokov zrušil, nahradil ho však rovnakým. Dôvodom boli textové chyby vo výroku o vražde podnikateľa Petra Molnára.