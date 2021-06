Menia zelené investície svet a preskočia raz tie hriešne?

Zelené investovanie a klimatická kríza.

16. jún 2021 o 8:15 Katarína Kozinková, Jana Maťková

Vypočujte si podcast

„Vo všeobecnosti je výkonnosť viac zaužívaný princíp. Potom sú investori, ktorí sú zameraní na dopad svojich investícií, čiže viac na to, do čoho dávajú peniaze. Týmto investorom možno nevadí, keď ich investícia zarába menej ako všeobecný trh alebo hriešne akcie, ktoré sú ako keby opakom environmentálne a sociálne zodpovedných investícií,“ hovorí portfólio manažér Matej Varga.

Čo sú „zelené“ fondy, kedy vznikli a prečo? Čo sú hriešne investície? Investuje niekto prioritne na základe uhlíkovej stopy a menej mu záleží na výnosnosti? 16. diel Klímapodcastu denníka SME je o zelenom investovaní.

Dozviete sa, či sú zelené fondy nejako štandardizované? Kde si môže verejnosť overiť etickosť podnikateľa alebo firmy do ktorej chce investovať? A čo všetko sa ráta do výsledného skóre uhlíkovej stopy nejakého fondu? Hovoríme o tom na príklade výrobcu elektromobilov.

Rozprávame sa aj o tom, ako sme na tom so zeleným investovaním na Slovensku? Ako sa správa typický investor „našinec“ či ako zvolenie Joea Bidena zmenilo výkonnosť zelených investícií v Spojených štátoch?

Pozeráme sa aj do budúcnosti, na to, čo budú top investície o desať rokov a či medzi nimi budú už aj nové technológie pre boj s klimatickou krízu. Debatujeme, či zelené investície menia svet alebo či raz zelené investovanie v objeme preskočí to hriešne.

Hosťom tohto dielu je odborník, ktorý investície priamo manažuje, Matej Varga, ktorý je vedúcim riadenia investícií v Prvej penzijnej správcovskej spoločnosti Poštovej banky. A tento diel spolumoderuje aj Adam Valček.

V podcaste sa rozprávame o investovaní, ale neposkytujeme investičné poradenstvo. Žiadna informácia či opis produktu nepredstavujú ponuku v zmysle príslušných právnych predpisov z oblasti investovania, a historické výnosy jednotlivých investičných nástrojov negarantujú budúce výnosy, s investovaním sú spojené riziká.

