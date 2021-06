Šéf tímu Kuciak: Odvolanie nás stálo veľa úsilia (rozhovor)

Vyšetrovateľ Peter Juhás verí, že druhé kolo na súde vyjde.

15. jún 2021 o 23:27 Matúš Burčík

Najvyšší súd v utorok zrušil pôvodný verdikt Špecializovaného trestného súdu, ktorý v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka oslobodil Mariana Kočnera a Alenu Zsuzsovú pre nedostatok dôkazov. Prvostupňový senát nesprávne vyhodnotil dôkazy a niektoré vôbec nepripustil. Chyby musí odstrániť v novom konaní. Šéf vyšetrovacieho tímu PETER JUHÁS cíti zadosťučinenie.

S akými očakávaniami ste sa prebúdzali do dnešného dňa?

Prebúdzal som sa s vedomím toho, že zasadá odvolací senát Najvyššieho súdu, ale v podstate ten deň nebol nijak výnimočný. Rozprávali sme sa už predtým s prokurátorom, viacerými kolegami a ďalšími zainteresovanými osobami. A zhodli sme sa, že argumenty v odvolaní boli tak silné, že sme si vôbec nepripúšťali, že by sa to mohlo skončiť fiaskom z našej strany.

Takže ste rátali s tým, že súd odvolaniu vyhovie?

Nepovedal by som, že rátali. Vždy je nejaká možnosť, že to nevyjde. Veď stalo sa to na prvom stupni, kde sme neočakávali taký zvrat (že súd Kočnera so Zsuzsovou oslobodí pre nedostatok dôkazov, pozn. red.). Ale argumentácia v odvolaní bola taká silná, že si neviem predstaviť ako by senát Najvyššieho súdu mohol prvostupňový verdikt potvrdiť s tými zisteniami, ktoré boli.

Na koľko percent ste uvažovali o možnosti, že Najvyšší súd predsa ten verdikt potvrdí?

Poviem to takto. Keď človek vidí, čo sa tu v minulosti dialo, a podľa všetkého sa ešte aj môže udiať, treba si pripustiť aj takúto možnosť. Možno na 30 percent som si ju pripúšťal.

Sledovali ste rozhodovanie Najvyššieho súdu v priamom prenose?

Sledoval som ho celý deň online. Na portáli Aktuality.sk bola debata s rôznymi hosťami, tak sme to s kolegami pozerali. Nastal však nejaký technický problém a práve to rozhodnutie sme už nepočuli. Ale mám prečítané všetky vyjadrenia predsedu senátu, takže som s tým oboznámený.

Rozhodnutie Najvyššieho súdu vás zrejme potešilo. Dá sa ten pocit nejak popísať?

Je to pocit zadosťučinenia. A hlavne v niektorých momentoch po tom prvostupňovom oslobodzujúcom rozhodnutí som cítili, ako keby mali niektorí nábeh kritizovať prácu nás a prokuratúry. Dokonca aj z našich radov zaznievala kritika od vtedajšieho prezidenta a bývalého riaditeľa (Milan Lučanský, Branislav Zurian, pozn. red.). Aj z tohto dôvodu som to pociťoval ako zadosťučinenie. A určite to bolo zadosťučinenie aj pre rodiny obetí.

Čo bolo pre vás najdôležitejšie z toho, čo odznelo na Najvyššom súde?

Senát uznal argumentáciu v odvolaní prokurátora a naznačil pochybenia a možno aj neprofesionalitu, ktorou bol poznačený rozsudok prvého stupňa. Pevne verím, že senát na prvostupňovom súde sa z toho poučí. Odvolací súd poukázal na to, že nie je možné jednostranne vykladať a hodnotiť dôkazy. Nie je tiež možné až s prílišnou opatrnosťou, či alibizmom, posudzovať vec pri pochybnostiach v prospech obvineného. Sú teraz na stole aj ďalšie dôkazy, ktoré boli zabezpečené vo vyšetrovacom spise. Asi tak.

Je takáto udalosť pre vyšetrovateľa aj dôvodom na oslavu?

Určite je to dôvod na to, aby sme si v najbližšom kruhu kolegov a prokurátorov sadli a povedali, že nám tá námaha stála za to. Veď aj samotné odvolanie si vyžadovalo veľmi veľa úsilia. Ja sám som s tým pomáhal prokurátorovi pri argumentácii. Analyzovali sme prvostupňový rozsudok, do času rozhodovania odvolacieho súdu pribudli ďalšie dôkazy - to všetko je výsledkom koordinácie medzi prokurátorom a nami.

Ste presvedčený o tom, že si Kočner cez Zsuzsovú objednal vraždu Jána Kuciaka?

Nemôžem sa vyjadriť, že som presvedčený o ich vine, lebo o tom môže rozhodnúť len súd. Ale som presvedčený, že výsledky vyšetrovania, a aj prvostupňového dokazovania, odôvodňovali podanú obžalobu voči všetkým obžalovaným.

Veríte teraz, že sa to v druhom kole na súde podarí preukázať?

Myslím si, že áno.

V minulosti ste už hovorili o tlakoch počas vyšetrovania Kuciakovej vraždy. Teraz sa na políciu opäť vyvíjajú silné tlaky pri odhaľovaní ďalších závažných káuz. Ako to vnímate?

Pociťujem, že z vonkajšieho prostredia, mimo polície, sa niekto snaží prevziať opraty v trestných kauzách aj vo vzťahu k policajtom. Nechcem sa k tomu bližšie vyjadrovať, ale takéto tlaky zvonka sú.

Hovorí sa, že tu prebieha nejaká vojna policajtov. Je to tak?

Nenazval by som to vojnou policajtov. Skôr je to boj štátu o spravodlivosť.

Opýtam sa inak. Časť politikov s podporou Slovenskej informačnej služby hovorí o manipulovaní závažných káuz vyšetrovateľmi cez dohodnuté výpovede svedkov kajúcnikov. Má to reálny základ?

Takáto argumentácia je úplne bežnou obhajobnou taktikou obvinených v trestných konaniach. Asi aby nabrala na váhe sa to teraz dostáva mimo trestného konania, čoraz častejšie sa o tom hovorí na verejnosti. Ale ak sú také podozrenia, máme príslušné orgány, ktoré by to mali vyšetriť.