Streda bude slnečná, s teplotami do 31 stupňov

Na severe sa môžu vyskytnúť prehánky.

16. jún 2021 o 8:15 SITA

BRATISLAVA. Dnes bude na Slovensku jasno až polooblačno, na severe pri prechodne zväčšenej oblačnosti sa môžu vyskytnúť ojedinele prehánky.

Vaša lokalita: Bratislava Predpoveď počasia na dnes 11:00 25 ℃ Riziko zrážok: 0% 14:00 28 ℃ Riziko zrážok: 0%

Na svojom webe o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav .



Najvyššia denná teplota sa bude pohybovať od 26 do 31 stupňov Celzia, na Orave a pod Tatrami okolo 24 stupňov. Teplota na horách vo výške 1 500 metrov bude okolo 15 stupňov.



Fúkať bude slabý, premenlivý, na východe severovýchodný vietor do rýchlosti 6 metrov za sekundu (20 km/h).



Meteorológovia predpokladajú zrážky do 0,5 milimetra.