Mikulec na vláde predloží návrh na odvolanie Szabóa

Viacerí poslanci kritizovali slabé zdôvodnenie.

16. jún 2021 o 9:04 (aktualizované 16. jún 2021 o 10:39) TASR, SITA, TASR

BRATISLAVA. Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť odporučil odvolať obvineného Adriána Szabóa z funkcie riaditeľa Úradu inšpekčnej služby (ÚIS).

Členovia výboru o tom rozhodli v stredajšom hlasovaní. Minister vnútra Roman Mikulec z OĽANO potvrdil, že vláda ešte v stredu na základe odporúčania výboru šéfa inšpekcie odvolá.

Niektorí poslanci kritizovali slabé zdôvodnenie

Viacerí poslanci výboru kritizovali ministra za slabé zdôvodnenie navrhovaného odvolania a obvinenia Adriána Szabóa.

Mikulec však poukázal na to, že výbor nie je orgánom činným v trestnom konaní. „Ja som neprišiel, aby sme rozhodovali v rámci trestnoprávneho konania o vine a nevine, stále platí prezumpcia neviny, ale prišiel som, aby sme rozhodovali o personálnom nastavení,“ povedal.

Minister čelil tiež otázkam o účasti Szabóa na nedávnom stretnutí vrcholných predstaviteľov štátu na pôde Slovenskej informačnej služby (SIS).

"Nepovažujem to za zlyhanie vzhľadom na to, že v čase, keď to stretnutie bolo, bol legitímnym riaditeľom ÚIS a ja som nemal žiadne informácie, ktoré by hovorili o tom, že by sa tam nemal nachádzať," uviedol.

Členka výboru Anna Zemanová z SaS tvrdí, že odvolanie Szabóa je správny krok v pokračovaní zvyšovania dôvery občanov v bezpečnostné zložky štátu a spravodlivosť. Strana SaS navyše považuje súčasný stav a postavenie Úradu inšpekčnej služby za neudržateľný.

„Vo volebnom programe SaS máme, že vyjmeme inšpekciu z podriadenosti ministra vnútra a osamostatníme ju, pričom by malo ísť o samostatný štátny orgán SR," uviedol podpredseda NR SR Milan Laurenčík z SaS.

„Dokonca aj v Programovom vyhlásení vlády máme záväzok, že vláda prehodnotí postavenie a činnosť Úradu inšpekčnej služby a na základe výsledkov analýzy legislatívnymi opatreniami zabezpečí jej väčšiu nezávislosť a efektivitu,“ pripomenul. Stanovisko poskytol hovorca liberálov Ondrej Šprlák.

Podpredseda výboru Peter Pčolinský zo Sme rodina hlasoval za odvolanie, no očakával od ministra širšie zdôvodnenie obvinenia. Plne však rešpektuje fakt, že je šéf inšpekcie väzobne stíhaný. "Podľa mojich informácií sú tam viacerí svedkovia a údajne aj nejaké listinné dôkazy, čiže pre mňa to hlasovanie bolo pomerne jednoduché,“ skonštatoval.

Návrh nepodporila podpredsedníčka výboru Denisa Saková (nezaradená). „V uznesení nebolo povedané nič,“ zdôvodnila. Myslí si, že keď mohol povedať minister konkrétnejšie dôvody obvinenia na vláde, mohol ich prezentovať aj na výbore. Podotkla, že je úsmevné, že práve keď inšpekcia začne konať, zoberú riaditeľa do väzby.

Za odvolanie nehlasoval ani poslanec Marián Saloň zo Smer-SD. Pochybnosti v ňom vyvoláva časová os udalostí. Poukázal na to, že na stretnutí v SIS mal riaditeľ inšpekcie ešte stopercentnú dôveru a následne sa začal proces s jeho obvinením.

V súvislosti s prípadom Adriána Sz. podpredseda parlamentu Gábor Grendel z OĽANO v rozprave opäť kritizoval spôsob voľby i odvolávania policajných funkcionárov. Považuje za absurdné, že ho vláda bez výboru nemôže odvolať. Vyzval prítomných, aby sa v krátkom čase dohodli na zmene zákona.

Ku kritike sa pridal aj podpredseda výboru Pčolinský. Odvolávania na výboroch i tzv. híringy označil za absurdné, funkcionárov by si mal podľa neho vyberať minister. Mikulec potvrdil prípravu novely zákona, ktorá má posilniť jeho právomoci pri vymenovaní i odvolávaní.

Mikulec na dnešnej vláde predloží návrh na odvolanie

Minister vnútra predloží ešte na dnešné rokovanie vlády návrh na odvolanie Adriána Szabóa z postu šéfa Úradu inšpekčnej služby Ministerstva vnútra.

Ako pred rokovaním kabinetu povedal pre médiá, do 30 dní od jeho odvolania by malo byť vyhlásené výberové konanie na obsadenie postu šéfa policajnej inšpekcie.

Dôvodom návrhu na odvolanie Szabóa je jeho obvinenie zo zneužívania právomocí verejného činiteľa a prijímania úplatku, po ktorom ho dočasne pozbavili výkonu štátnej služby. V súčasnosti je väzobne stíhaný.

Vedením ÚIS bol dočasne poverený Peter Scholtz. Po prijatí odvolaní riaditeľa inšpekcie vládou by malo byť na pozíciu vyhlásené riadne výberové konanie do 30 dní.