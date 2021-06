Sulík zdôraznil, že SaS sa nebude spájať s inými politickými stranami

Minister sa nechce vyjadrovať ani k vnútrostraníckym záležitostiam iných strán.

16. jún 2021 o 10:53 SITA

BRATISLAVA. Minister hospodárstva a predseda vládnej strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík zdôraznil, že SaS sa nebude spájať s inými politickými stranami.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Pred dnešným rokovaním vlády tak reagoval na novinársku otázku, či si vie predstaviť, že by časť poslancov strany Za ľudí vstúpila do SaS.



„Nikdy sme sa s ostatnými stranami nespájali a ani to nebudeme robiť," uviedol Sulík s tým, že s nikým zo strany Za ľudí, okrem ministeriek, nie je v kontakte.

„Pani Kolíková síce zastáva hodnoty, ktoré uznáva aj SaS, ale angažuje sa v strane Za ľudí. Ja to rešpektujem a nechcem sa preto vyjadrovať k vnútrostraníckym záležitostiam iných strán," uzavrel šéf SaS.