Výdavky za obhliadky mŕtvych stúpli viac než trojnásobne

Obhliadky chce úrad zabezpečiť formou dobrovoľnosti.

16. jún 2021 o 12:14 TASR

BRATISLAVA. Celkové výdavky na zabezpečenie obhliadky mŕtvych sa v roku 2020 vyšplhali na sumu vyššiu ako 2,46 milióna eur. V porovnaní s obdobím pred zmenou zákona od roku 2017, kedy išlo o 767-tisíc eur, stúpli až 3,2-násobne, teda o 321 percent.

TASR o tom informovala samostatná odborná referentka Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) Erika Kováčiková s tým, že úrad prináša legislatívnu zmenu.

Cieľom je eliminovať neprimeraný zisk súkromníkov

Navrhuje, ako prehliadky naďalej vykonávať odborne a včas, ale s výraznými úsporami. Cieľom je podľa ÚDZS eliminovať tvorbu neprimeraného zisku súkromnými spoločnosťami zabezpečujúcimi tento výkon.

Obhliadky mŕtvych tiel chce úrad zabezpečiť formou dobrovoľnosti. V prípade, ak by o túto činnosť nemal nikto záujem, ÚDZS podľa Kováčikovej zachová povinnosť vykonávať prehliadky na základe svojho rozpisu.

"Úrad bude naďalej zabezpečovať profesionalitu výkonu prehliadok mŕtvych tiel s limitovaným počtom lekárov, a predpokladá, že týmto spôsobom sa každoročne ušetrí až 800-tisíc eur a zároveň sa zvýši výška úhrady za prehliadku mŕtveho tela pre prehliadajúcich lekárov, ktorí vykonávajú prehliadky prednostne na dobrovoľnej báze a na základe rozpisu, a to vo výške 40 eur za prehliadku plus náklady na dopravu, čo je o 60 percent viac, ako bola úhrada za prehliadku mŕtveho do začiatku roka 2018," uviedla.

Úrad na problémy upozorňuje od roku 2017

Ako dodala, úrad už od roku 2017 opakovane upozorňuje na "cenovú špirálu", ktorú podľa jeho tvrdenia zapríčiňuje každoročné verejné "súťaženie" tejto činnosti.

Podľa úradu pred dohľad nejde o bežne dostupnú službu, preto trhový mechanizmus obstarávania tejto činnosti nevygeneroval očakávanú konkurenciu.

"Nárast, bohužiaľ, pokračuje aj v roku 2021 a bez zmeny legislatívy bude v ďalších rokoch zrejme nekontrolovateľný," uzavrela.